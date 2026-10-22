Ile Maurice: Construction - 137 accidents recensés depuis janvier 2024

Entre janvier 2024 et le 15 octobre 2026, 1 655 inspections ont été effectuées sur les chantiers de construction. Durant cette même période, 13 accidents mortels et 124 accidents non mortels ont été enregistrés. Ces chiffres ont été communiqués par le ministre du Travail et des relations industrielles, Reza Uteem en réponse à une question du député de Grand-Baie et Poudre-d'Or, Nitish Beejan.

Le ministre a rappelé que la section Construction du National Occupational Safety and Health Department (NOSH) a été mise en place en octobre 2016 afin de veiller au respect de la législation en matière de santé et de sécurité au travail dans le secteur. Ses missions comprennent notamment les inspections, les enquêtes à la suite de plaintes, les visites de suivi, l'émission d'ordres d'interdiction ainsi que les poursuites contre les employeurs en infraction.

S'agissant de l'identification des nouveaux chantiers, les officiers s'appuient actuellement sur plusieurs sources, dont les visites planifiées, les plaintes des employés et des syndicats, les demandes de permis de construction ainsi que les signalements d'accidents. Reza Uteem a toutefois reconnu la nécessité de renforcer ce dispositif.

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À cet effet, son ministère travaille avec celui des Collectivités locales à l'élaboration d'un protocole visant à permettre aux autorités locales de signaler au département concerné tout nouveau projet de construction dès la délivrance d'un Building and Land Use Permit.

Le manque de personnel constitue également un défi pour le contrôle des chantiers. Alors que la section Construction devrait compter douze officiers, seuls sept y sont actuellement affectés. Cet effectif comprend notamment un chef officier par intérim, un officier divisionnaire par intérim, un officier principal et quatre officiers chargés de la santé et de la sécurité au travail.

Le problème dépasse toutefois le seul secteur de la construction. Sur les 84 postes prévus au sein duNOSH, 58sont pourvus, laissant ainsi 26 postes vacants. Pour l'exercice financier 2026-2027, des fonds ont été prévus pour le recrutement de 14 personnes seulement.

Le ministre a précisé que le processus de recrutement accuse également des retards en raison de la révision en cours des schemes of service, afin de les aligner sur les récents amendements apportés à la législation relative à la santé et à la sécurité au travail.