Ile Maurice: Cancer du sein - Plus de dépistages, plus d'efforts pour démocratiser l'accès aux examens

Le gouvernement mise sur la sensibilisation et le dépistage pour améliorer la détection du cancer du sein, mais l'accès aux examens reste au coeur des défis. Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a présenté les dispositifs existants tout en annonçant de nouvelles pistes pour rapprocher le dépistage des femmes.

Répondant à une question de la députée Stéphanie Anquetil, le ministre a indiqué que 7 674 mammographies avaient été réalisées dans les établissements publics entre 2021 et 2025. Le nombre est passé de 1 124 examens en 2021 à 1 820 en 2024, avant de retomber à 1 519 en 2025. En parallèle, 44 292 femmes ont bénéficié d'examens entre 2022 et le 8 octobre 2026 dans le cadre des activités mobiles de dépistage des maladies non transmissibles. Parmi elles, 1 126 ont été orientées vers une évaluation médicale après la détection d'anomalies.

Ces chiffres témoignent des efforts déployés, mais ne permettent pas à eux seuls de mesurer la couverture réelle du dépistage à l'échelle nationale. Le ministre a d'ailleurs mis l'accent sur la nécessité de poursuivre les campagnes de sensibilisation dans les communautés, les lieux de travail et à travers les médias.

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L'accès aux services constitue également un enjeu. La mammographie est disponible dans plusieurs établissements publics, tandis que des mesures sont en cours pour renforcer l'équipement de l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle. Le gouvernement prépare par ailleurs un livre blanc sur la mise en place de cliniques mobiles de mammographie.

Stéphanie Anquetil a proposé d'aller plus loin, en envisageant un dépistage systématique du cancer du sein et du col de l'utérus. Sur ce point, Anil Bachoo s'est montré prudent, indiquant simplement que le pays avançait «dans cette direction». La prochaine étape sera donc de déterminer comment transformer ces initiatives en un accès plus régulier et équitable au dépistage.