Ile Maurice: 14 forages mobilisés et 10 000 m³ d'eau supplémentaires attendus à La Marie dès la semaine prochaine

Face à la crise de l'eau qui touche plusieurs régions du pays, le gouvernement multiplie les mesures pour améliorer l'approvisionnement. Lors d'une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, ce jeudi 22 octobre, plusieurs projets d'urgence, à moyen et à long terme, ont été examinés. Parmi les mesures annoncées figurent le recours à 14 forages, l'installation de réservoirs supplémentaires et le transfert de 10 000 mètres cubes d'eau par jour vers la station de traitement de La Marie dès la semaine prochaine.

Cette rencontre, qui a réuni plusieurs ministres et responsables des organismes concernés, a permis de faire le point sur la situation dans les différentes régions de l'île et d'évaluer les mesures déjà mises en oeuvre. Les hauts plateaux figurent parmi les régions les plus touchées par la baisse des réserves d'eau à Mare aux Vacoas. Selon le communiqué du Bureau du Premier ministre, alors que la station de traitement de La Marie dispose normalement d'un débit journalier de 110 000 mètres cubes, moins de la moitié de ce volume serait actuellement disponible dans le réservoir de Mare aux Vacoas.

Pour pallier ce déficit, 14 forages situés sur des terrains publics et privés sont exceptionnellement utilisés depuis le 13 octobre pour alimenter la région de Plaines-Wilhems. Cet apport supplémentaire permet désormais d'assurer une distribution d'eau un jour sur deux dans la majorité des localités concernées.

Des stations mobiles de pompage et de traitement ont également été installées afin de prélever et de traiter l'eau des rivières. Ces équipements permettent de fournir 8 000 mètres cubes supplémentaires par jour. Toutefois, certaines localités situées en hauteur restent dépendantes des camions-citernes, en raison d'une pression insuffisante dans le réseau.

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Dix réservoirs de 30 000 litres installés

Par ailleurs, la Central Water Authority (CWA) a fait l'acquisition de dix réservoirs d'une capacité de 30 000 litres chacun. Ces installations, réapprovisionnées quotidiennement, ont été déployées à Atlee, Anoushka, rue Couvent, Eau-Coulée, Midlands, Alma, L'Avenir, Ripailles, Quartier-Militaire et L'Espérance.

Le gouvernement a également revu les conditions d'accès au Water Tank Grant Scheme. Le plafond de revenu mensuel de Rs 60 000 par ménage a été supprimé afin de permettre à davantage de familles de bénéficier de cette aide. De son côté, la CWA a recruté 70 personnes supplémentaires pour renforcer ses capacités opérationnelles.

Autre mesure annoncée : dès la semaine prochaine, 10 000 mètres cubes d'eau supplémentaires par jour seront transférés du réservoir de Mare Longue vers la station de traitement de La Marie afin d'améliorer la distribution dans les régions desservies.

Deux projets prévus d'ici février 2027

À moyen terme, deux projets devraient permettre d'augmenter les volumes d'eau disponibles à La Marie, avec une échéance fixée à février 2027.

Le premier concerne le transfert d'eau depuis Tamarind Falls, grâce à la mise en place d'une station et d'un réseau de conduites. Cette infrastructure pourrait acheminer jusqu'à 20 000 mètres cubes d'eau par jour directement vers La Marie.

Le second projet prévoit le renforcement du réseau de conduites entre Mare Longue et La Marie. La pose de tuyaux supplémentaires devrait permettre d'acheminer 12 000 mètres cubes d'eau additionnels par jour.

Une étude sur le dessalement annoncée

À plus long terme, le gouvernement envisage plusieurs initiatives pour renforcer la sécurité de l'approvisionnement en eau. Une étude de faisabilité sur le dessalement de l'eau de mer sera lancée dans les prochains jours afin d'évaluer cette solution comme source d'approvisionnement complémentaire.

Le Pipe Replacement Programme vise également à moderniser le réseau de distribution, à réduire les pertes d'eau et à assurer une réparation durable des fuites.

Parallèlement, la Wastewater Management Authority travaille sur plusieurs projets visant à réutiliser les eaux usées à des fins non domestiques, dans le but de réduire la pression sur le réseau d'eau potable.

Lors de cette réunion, Navin Ramgoolam a insisté sur la nécessité d'une coordination étroite entre les différents ministères et organismes concernés afin d'apporter une réponse rapide et efficace à la crise. Le Premier ministre a également lancé un appel à la solidarité nationale face aux difficultés d'approvisionnement en eau que traverse le pays.