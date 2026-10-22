Ile Maurice: Le commun La Voix du Peuple annonce 43 mobilisations jusqu'en 2029

Satisfait du maintien annoncé de la pension de vieillesse à partir de 60 ans en 2027, le front commun La Voix du Peuple réclame toujours le montant intégral de Rs 15 545. Le collectif prévoit 43 rassemblements à travers le pays jusqu'en juillet 2029. Il dénonce également plusieurs projets d'aménagement du littoral ainsi que les lacunes des services de santé à Mahébourg.

«Nous avons remporté près de 80 % de notre combat, mais nous n'allons pas nous arrêter là.» C'est en ces termes que Georges Ah Yan, président du Forum Citoyens Libre et porte-parole du front commun La Voix du Peuple, a résumé la position du collectif lors d'un point de presse tenu ce jeudi 22 octobre à Bel-Village.

Concernant la pension de vieillesse, il salue le maintien annoncé de son versement à partir de 60 ans dès 2027, mais déplore que le montant évoqué, soit Rs 14 167, reste inférieur aux Rs 15 545 réclamées. Selon lui, cette différence représente une somme importante pour les familles modestes, notamment celles dont certains membres ne sont plus en mesure de travailler. «La pension de vieillesse n'est ni un privilège ni une faveur. C'est un droit», insiste-t-il, évoquant les années de labeur des pêcheurs, maçons, menuisiers et ouvriers agricoles. Le collectif entend ainsi poursuivre sa mobilisation pour obtenir le montant intégral réclamé.

Au total, 43 rassemblements et rallyes sont prévus jusqu'en juillet 2029. Une mobilisation est annoncée le 21 novembre à 16 h 30, sur la plage publique de Flic-en-Flac.

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Les activités se poursuivront en janvier 2027, avec un premier rallye prévu le 19 janvier à 14 heures. Le cortège partira de Pointe-aux-Piments, passera par Trou-aux-Biches, Mont-Choisy et Pointe-aux-Canonniers, avant de s'achever sur la plage publique de Grand-Baie.

Des projets d'aménagement du littoral contestés

Le collectif s'inquiète également de plusieurs projets d'aménagement du littoral. À Riambel, Georges Ah Yan dénonce un projet qui prévoit, selon lui, la construction de 20 villas avec piscine sur quatre arpents de terrain, ainsi que l'abattage d'environ 500 filaos. Il précise que cette affaire est actuellement devant la justice.

À Belle-Mare, il affirme que des roches auraient été installées en mer sur une distance de 150 mètres, alors que l'autorisation environnementale (Environmental Impact Assessment - EIA) aurait prévu 100 mètres. Le collectif estime que cet aménagement pourrait entraver l'accès au littoral et compliquer les activités des pêcheurs. Il envisage d'examiner les autorisations accordées et d'entreprendre des démarches si d'éventuelles infractions sont constatées.

À Palmar, le porte-parole évoque un projet qui prévoirait la construction de 266 bungalows sur 34 arpents. Il craint que ce développement ne compromette l'accès du public à une portion de la route côtière.

Il conteste également l'attribution de 1,9 arpent de terrain à proximité de la plage d'Anse-la-Raie, estimant que cet espace devrait rester accessible au public. Le collectif demande aux autorités de réexaminer ces différents dossiers, dont certains font déjà l'objet de procédures judiciaires.

Hôpital de Mahébourg : une grève de la faim envisagée

Le collectif dénonce par ailleurs les lacunes des services de l'hôpital de Mahébourg, qui dessert, selon Georges Ah Yan, quelque 100 000 habitants répartis dans 35 villages. Il réclame une amélioration des infrastructures et des prestations médicales, notamment en matière d'examens radiologiques.

Déplorant que certains patients soient contraints de se rendre à Rose-Belle pour recevoir des soins, il prévient qu'une grève de la faim pourrait être envisagée si la situation ne s'améliore pas.