Ile Maurice: Sydney Pierre - «Je n'ai pas encore rejoint le Fron Militan Progresis»

22 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
interview Par Stewelderson Casimir

Après avoir quitté le gouvernement, puis démissionné du Parti travailliste (PTr) le 16 octobre, Sydney Pierre entame un nouveau chapitre politique dans les rangs de l'opposition. S'il siège aux côtés du Fron Militan Progresis (FMP) à l'Assemblée nationale, il tient à préciser qu'il n'a pas encore rejoint le parti.

Quelles sont les raisons qui vous ont finalement poussé à vous rapprocher du FMP ?

Je tiens à préciser que je n'ai pas encore rejoint le FMP. Je travaille étroitement avec eux, car ils constituent la principale force de l'opposition. Paul Bérenger étant également mon colistier, cela facilite naturellement notre collaboration. Nous avons convenu ensemble que je siégerais à leurs côtés à l'Assemblée nationale. Nous allons aussi nous concerter sur les sujets d'actualité et les questions qui touchent directement à la vie des Mauriciens. L'essentiel pour moi est de pouvoir travailler avec ceux qui partagent la volonté de défendre les intérêts de la population.

Lors de votre première séance sur les bancs de l'opposition, on a assisté à un affrontement direct entre Rajesh Bhagwan et Paul Bérenger. Comment s'est passée cette première expérience face à votre ancien parti ?

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Pour ma part, cette première séance a été plutôt tranquille, puisque mes quatre questions parlementaires n'ont pas été retenues. C'était une nouvelle expérience pour moi, car j'ai commencé ma carrière politique au gouvernement. Aujourd'hui, je découvre le rôle de l'opposition, avec la volonté d'assumer pleinement mes responsabilités parlementaires.

Concernant les échanges entre Paul Bérenger et Rajesh Bhagwan, je n'ai pas de commentaire à faire, puisque cela ne me concernait pas directement. Sur le plan personnel, je m'entends très bien avec les deux. Je fais la distinction entre les désaccords politiques et les relations humaines.

Que répondez-vous à ceux qui vous reprochent de ne pas avoir eu de conversation avec Navin Ramgoolam avant de quitter le PTR ?

Je ne leur en tiendrai pas rigueur. Ils ne connaissent tout simplement pas l'histoire dans son ensemble ni les raisons qui m'ont conduit à prendre cette décision. Je les invite à me contacter personnellement s'ils souhaitent comprendre ma démarche. Je n'ai aucun problème à expliquer mes choix, mais encore faut-il connaître tous les éléments avant de porter un jugement.

J'ai mes principes et je respecte ceux des autres. Je leur demande, à mon tour, de respecter les miens. Ma décision m'appartient et je l'assume pleinement.

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