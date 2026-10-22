Ile Maurice: Abus présumés - Un enfant de six ans hospitalisé, deux employés agressés

Un garçonnet de six ans, hébergé dans un centre d'accueil situé à la rue Dr Reid, à Beau-Bassin, aurait été victime d'abus sexuels commis par un autre pensionnaire de l'établissement, lundi 19 octobre. Une plainte a été déposée à la police le lendemain. L'enfant a été hospitalisé à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis.

Le garçonnet, scolarisé en Grade 1, aurait été agressé par un autre résident de l'établissement alors qu'il se trouvait dans une chambre. Selon sa déposition, il aurait ressenti des douleurs à la suite des faits allégués. Une plainte a été consignée mardi, vers 17 h 50, par une policière de la Brigade pour la protection de la famille, en présence d'une représentante du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille. Examiné par un médecin de la police, l'enfant a ensuite été admis à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, où son état de santé est jugé stable.

Par ailleurs, deux employés du même centre d'accueil ont également porté plainte à la police mercredi, après avoir été victimes d'agressions présumées impliquant plusieurs pensionnaires mineurs. Les incidents se seraient produits mardi.

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Une employée de 29 ans a affirmé avoir été giflée par un pensionnaire de 13 ans, vers 16 h 30. Un groupe d'enfants lui aurait ensuite lancé des pierres et des morceaux de bois. L'adolescent aurait également projeté un bâton pointu dans sa direction, la blessant au genou gauche.

Dans une seconde plainte, un employé de 40 ans a déclaré avoir été frappé à la main gauche avec un bâton par un pensionnaire de 12 ans, vers 16 h 45. Un autre adolescent aurait alors lancé : «Nou pou fer zot kit travay ale zordi.»

Les deux employés ont reçu des soins médicaux.