Ile Maurice: Les Blue chips mobilisent l'essentiel des échanges

Les activités boursières durant la semaine ont essentiellement porté sur les Blue chips du marché. Quelque 5,6 millions de titres ont été échangés sur le Marché Officiel durant la semaine pour un montant total de Rs 165,4 millions. Les plus gros échanges ont été notés sur MCB Group Limited (Rs 62,3 millions), CM Diversified Credit Ltd (Rs 29,3 millions), Phoenix Beverages Ltd (Rs 16,5 millions), New Mauritius Hotels Limited (Rs 10,5 millions ) et CIEL Limited (Rs 5,9 millions).

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une légère baisse de 0,19 % durant la semaine, clôturant la séance de mercredi à 11288,77 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 291,22 points. L'indice SEM-10, qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a quant à lui terminé la séance à 436,64 points. À la clôture du marché, la capitalisation boursière du Marché Officiel s'élevait à Rs 322,3 milliards.

Sur les 63 titres cotés, 14 ont terminé la semaine à la hausse, 38 sont demeurés stables et 11 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent AfreximBank DR (+2,34%), Promotion and Development Ltd (+2,09 %), Lottotech Ltd (+1,63 %), Ziweto Holdings Limited (USD) (+1,45%) et New Mauritius Hotels Limited (+1,45%). Les plus fortes baisses concernent Mauritius Oil Refineries Ltd (-4,19 %), Phoenix Beverages Ltd (-4,13 %), P.O.L.I.C.Y Ltd (-2,47 %), CIM Financial Services Ltd (-1,54%) et Alteo Limited (-1,40%).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en bourse indique des performances variant de 11,42% à 19,48 %.

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Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 220,71points et 397,84points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs30,2milliards. Des transactions totalisant Rs 2,6 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont The Union Sugar Estates Co. Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, ABC Motors Company Ltd, Kolos Cement Ltd, Les Moulins de la Concorde Ltée et Mauritius Secondary Industries Ltd. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 7,79 % et 20,06 %.

Sur le plan international, le Dow Jones a gagné 1,60% alors que le NASDAQ a perdu 2,87 % en une semaine. Le DAX, le FTSE-100 et le CAC-40 ont enregistré une hausse de 0,18%, 0,78 % et 0,14 % respectivement durant la même période.