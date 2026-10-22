Ile Maurice: Rakesh Bhuckory dépose une nouvelle plainte au CCID

Rakesh Bhuckory, Chief of Staff au Prime Minister's Office (PMO), a de nouveau saisi la police après la découverte d'un faux compte Facebook utilisant son titre pour diffuser des contenus trompeurs. Il s'est rendu au Central Crime Investigation Department (CCID), ce jeudi 22 octobre, pour signaler l'existence de ce profil se présentant comme celui du Chief of Staff du bureau du Premier ministre.

Le faux compte, qui comptait environ 1 300 abonnés, diffusait des publications susceptibles d'être prises pour des communications officielles du PMO ou du gouvernement.

Cette nouvelle plainte intervient quelques mois après une autre affaire dans laquelle Rakesh Bhuckory avait dénoncé la circulation de prétendus échanges WhatsApp le mettant en cause. En juillet dernier, des captures d'écran provenant d'un groupe baptisé «Public Interest» avaient circulé sur les réseaux sociaux. Elles montraient des conversations faisant notamment référence à l'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth et à l'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur l'affaire Mercantile & Maritime Group (MMG).

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À travers cette nouvelle démarche auprès du CCID, Rakesh Bhuckory dénonce une nouvelle fois l'utilisation de fausses identités et la diffusion de contenus trompeurs sur les réseaux sociaux. Il appelle les internautes à redoubler de vigilance face à ces pratiques susceptibles d'induire le public en erreur.