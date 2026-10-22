Afrique de l'Est: « Le rôle stratégique et l'influence de l'Éthiopie ne cessent de croître », déclare le directeur exécutif de l'IAE

Addis Ababa — Le rôle stratégique et l'influence de l'Éthiopie dans la Corne de l'Afrique n'ont cessé de se renforcer, a déclaré Abdiwasa Abdilahi, directeur exécutif de l'Institut des affaires étrangères (IAE).

Un dialogue politique organisé conjointement par le Collège national de défense éthiopien et l'Institut des affaires étrangères se tient actuellement sur le thème « Unité ou trahison ? La coalition anti-éthiopienne : quelle direction prendre ? ».

S'exprimant à cette occasion, le directeur exécutif a souligné que l'Éthiopie renforce son rôle stratégique dans toute la région.

Pour maintenir cette dynamique, il a souligné la nécessité vitale d'ancrer l'unité nationale sur l'intérêt mutuel, le respect réciproque et une vision nationale commune à long terme.

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Il a ajouté que les divergences internes devaient être résolues exclusivement par des voies pacifiques, politiques et démocratiques.

S'appuyer sur des puissances étrangères ou recourir à des guerres par procuration pour résoudre des problèmes internes ne sert en rien l'intérêt national, a souligné M. Abdiwasa.

En ce qui concerne l'accès à un port maritime souverain, il a déclaré que l'Éthiopie dialoguait activement avec les pays voisins dans le cadre de discussions, d'accords et du principe de bénéfice partagé.

Il a souligné que les étapes franchies dans la construction du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, ainsi que les progrès réalisés dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, du développement urbain et de la technologie, sont le fruit d'un effort national collectif.

Pérenniser ces acquis reste essentiel pour renforcer les capacités stratégiques du pays, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le commandant de l'Université de la Défense des Forces de défense nationale, le général de corps d'armée Desalegn Teshome, a déclaré que ce forum visait à favoriser les débats politiques sur l'intérêt national de l'Éthiopie, sa souveraineté, son rôle régional et la continuité stratégique à long terme.

Diverses initiatives sont menées pour renforcer la position stratégique, géopolitique et économique de l'Éthiopie, et ainsi accroître son influence dans la région, a-t-il ajouté.

Il a souligné la nécessité d'examiner, sous un angle stratégique, les problèmes découlant des défis historiques internes et des pressions géopolitiques externes.

Le lieutenant-général Desalegn a notamment insisté sur la nécessité d'analyser en profondeur l'impact de la perte d'accès à la mer et les contraintes géopolitiques qui en découlent sur la puissance stratégique de la nation.

Le général de brigade Tilahun Demissie, commandant du Collège de défense nationale, a souligné que la collusion entre des éléments internes et des adversaires extérieurs visant à créer de l'instabilité constituait une menace directe pour l'unité nationale et la stabilité régionale.

Il a insisté sur l'importance des consultations conjointes et des solutions durables pour renforcer la construction de l'État éthiopien et sa résilience stratégique.

Le forum doit se pencher sur la dynamique géopolitique régionale, la posture stratégique de l'Éthiopie, les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ainsi que l'évolution de la situation en matière de sécurité.