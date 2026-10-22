Maroc: Art contemporain - Un marché mondial seize fois plus important qu'il y a vingt-cinq ans

Avec 208.000 œuvres adjugées en douze mois, le marché mondial de l'Art contemporain est désormais « seize fois plus important qu'il y a vingt-cinq ans », selon le rapport 2026 d'Artprice, leader mondial de l'information sur le marché de l'art.

Alors que tout semblait annoncer une année sous pression (restructuration de galeries emblématiques, tensions au Moyen-Orient, augmentation des frais), le rapport relève que l'Art Contemporain continue de circuler avec toujours plus d'intensité, « non seulement en termes de volumes de ventes mais aussi de chiffre d'affaires ».

Un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars

Entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026, les ventes d'Art contemporain analysées par Artprice dans le cadre de cette enquête annuelle atteignent 1,6 milliard de dollars, portées par 558 villes actives et 1.055 maisons de ventes à travers le monde, détaille le document.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Bien qu'il reste en retrait des années records - lorsque le segment franchissait à plusieurs reprises le seuil des deux milliards de dollars -, ce résultat marque une inflexion positive de +6 % sur un an, fait observer Artprice.

Pour ses analystes, la structure même du marché s'est profondément transformée : en dix ans, le nombre d'oeuvres contemporaines vendues aux enchères a progressé de +240 %, « signe d'un élargissement inédit de l'offre comme de la demande ».

Mais cette augmentation soutenue du nombre de transactions ne compense pas complètement le changement de régime. Artprice note à cet égard que si les oeuvres changent plus facilement de mains, les prix n'atteignent plus aussi souvent les mêmes sommets que pendant l'euphorie des années post-pandémie, ou même qu'il y a dix ans.

« Les prix les plus élevés sont réexaminés, les collectionneurs se montrent plus sélectifs, s'enflamment moins vite, privilégiant les oeuvres dont la rareté et l'importance justifient les plus hauts niveaux de valorisation », relève-t-il.

Le cas Jeff Koons est cité comme révélateur dans le rapport. Sa sculpture Louis XIV, vendue 10,8 millions de dollars (m$) en 2015, revient sur le marché à 8,6 m$ en 2026. Preuve que « même les signatures les plus établies ne sont plus à l'abri d'ajustements conséquents, tandis que les frais de transport, d'assurance et de douane pèsent de plus en plus lourd dans l'équation, n'aidant pas le Marché de l'Art Contemporain à retrouver le souffle qui le porte périodiquement », souligne-t-on.

« Ajustements de prix sur le long terme, augmentation des frais et instabilités géopolitiques s'additionnent pour remettre en question le fonctionnement d'un Marché de l'Art Contemporain que l'on disait toujours plus fluide et mondialisé », résume en présentation du rapport Thierry Ehrmann, président de la plateforme Artmarket.com et Fondateur d'Artprice.

Plus rationnel, le marché n'en connaît pas moins des évolutions importantes. Les artistes femmes représentent maintenant 43 % du produit des ventes de l'Art Ultra-contemporain, tandis que les artistes du Global South gagnent en visibilité et s'intègrent progressivement aux grands circuits internationaux.

La France classée 3-ème en nombre de transactions

La géographie du Marché évolue aussi. Si les États-Unis restent le centre de gravité du segment haut de gamme, le Golfe Persique, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie et l'Amérique Latine gagnent du terrain dans les grands circuits artistiques, financiers et institutionnels. L'arrivée d'Art Basel Qatar illustre cette recomposition, que les tensions géopolitiques viennent toutefois fragiliser.

Dans le détail, le trio de tête -- États-Unis (689,1 m$), Chine (287,7 m$) et Royaume-Uni (284,6 m$)-- demeure néanmoins inchangé. La France, dont la croissance repose plus sur l'étendue de l'offre que sur des coups de marteau spectaculaires, représente seulement 3 % du produit mondial des enchères d'Art Contemporain. Son résultat de 56,7 m$ est porté par une progression de +22 % et par un nombre de ventes en forte hausse.

Plus de 20.700 œuvres contemporaines y ont trouvé acquéreur au cours de l'exercice, soit une progression de +18 % en un an. Ce volume place la France au troisième rang mondial en nombre de transactions, derrière les États-Unis, et le Royaume-Uni, confirmant la vitalité d'un marché particulièrement dense et diversifié.

Force est de constater, par ailleurs, à en croire les estimations d'Artprice, que si dans son ensemble, le Marché de l'Art mondial retrouve un souffle nouveau aux enchères, cette reprise ne profite pas à tous les segments avec la même intensité. La progression d'ensemble des résultats du Fine Art (+41 %) recouvre des évolutions très différentes selon les périodes de création.

L'Art Contemporain, notamment, ne bénéficie que partiellement de cette dynamique. Sa contribution au résultat mondial tombe à 12 %, son plus faible niveau depuis l'exercice 2010/11, contre un sommet de 19 % atteint en 2020/21, d'après le rapport.

Depuis 20 ans, le rapport du Marché de l'Art Contemporain d'Artprice propose une lecture exhaustive de la création contemporaine aux enchères. Cette 33-ème édition repose sur les résultats de plus de 60.000 artistes nés après 1945, relevés auprès de plus d'un millier de maisons de ventes dans le monde.