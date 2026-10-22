Afrique: SM le Roi félicite l'équipe nationale de futsal sacrée championne de la CAN-2026

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de félicitations aux membres de l'équipe nationale de futsal qui a remporté, mercredi soir à Rabat, la Coupe d'Afrique des Nations de futsal (Maroc-2026).

Dans ce message, SM le Roi exprime aux membres de l'équipe nationale de futsal Ses chaleureuses félicitations et Sa grande fierté après avoir remporté la huitième édition de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal que la capitale du Royaume a brillamment abritée, avec l'hospitalité traditionnelle reconnue du Maroc.

Le Souverain exprime Ses félicitations aux membres de l'équipe nationale, et à travers eux à l'ensemble des cadres techniques et administratifs de la Fédération Royale Marocaine de Football, pour cet exploit renouvelé, fruit de « votre performance professionnelle remarquable et de haute qualité, de la détermination inébranlable à conserver le titre pour le Maroc pour la quatrième fois consécutive, et du patriotisme sincère en vue de confirmer et de consolider la place de Notre pays parmi les grandes sélections, tant sur le plan continental qu'international ».

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Saluant de nouveau l'exceptionnelle prestation des membres de l'équipe nationale qui « ont hissé, une fois encore, bien haut l'étendard de Notre chère Patrie lors de cette grand-messe africaine », Sa Majesté le Roi implore le Tout-Puissant de leur accorder davantage de succès pour remporter de nouveaux titres et réaliser de nouvelles performances lors des prochaines échéances, tout en les assurant de Sa Haute sollicitude et bienveillance.