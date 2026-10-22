Maroc: Green Card - Entre durcissement migratoire américain et désillusion des candidats marocains

Le renforcement des contrôles migratoires sous Donald Trump et les incertitudes entourant la loterie des visas de diversité alimentent les inquiétudes de nombreux Marocains qui voient dans la Green Card une possibilité de mobilité sociale et professionnelle. Alors que les procédures de résidence permanente deviennent plus strictes, le retard pris dans l'ouverture des inscriptions à l'édition 2027 a prolongé l'attente des candidats.

Pour des milliers de Marocains, la Green Card représente bien davantage qu'un document de séjour. Elle incarne l'espoir de s'installer légalement aux États-Unis, d'y poursuivre des études, de développer une carrière professionnelle ou d'offrir de nouvelles perspectives à sa famille. Mais cet espoir se heurte à un contexte migratoire américain de plus en plus incertain, marqué par le renforcement des contrôles administratifs et les interrogations autour de la loterie annuelle des visas de diversité.

Les évolutions récentes de la politique migratoire américaine illustrent ce changement de climat. L'administration du président Donald Trump a renforcé les pouvoirs des agents chargés d'examiner certaines demandes de résidence permanente. Parallèlement, des organisations et des demandeurs ont engagé des recours judiciaires contre ces nouvelles règles, estimant qu'elles compliquent l'accès au statut de résident permanent.

Pour les candidats marocains, ces évolutions nourrissent un sentiment d'incertitude, même si toutes les procédures d'immigration ne sont pas soumises aux mêmes règles.

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Une loterie attendue, des inscriptions retardées

La loterie américaine des visas de diversité, communément appelée Green Card Lottery, constitue l'une des voies d'accès à la résidence permanente aux États-Unis. Elle permet à des ressortissants de pays historiquement peu représentés dans l'immigration américaine de participer à une sélection annuelle, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le programme.

Au Maroc, ce dispositif suscite un intérêt important auprès de personnes qui espèrent améliorer leurs perspectives économiques et professionnelles. L'annonce tardive du calendrier de l'édition 2027 a cependant entretenu la confusion et la déception chez des candidats qui attendaient l'ouverture des inscriptions.

Le département d’État américain avait annoncé, en novembre 2025, que les dates d'inscription à la loterie DV-2027 seraient communiquées ultérieurement, en raison de changements dans la procédure. Ce retard a alimenté les interrogations sur les réseaux sociaux, où les rumeurs d'annulation du programme ont parfois circulé.

Plus récemment, une décision judiciaire américaine a demandé à l'administration de rouvrir la procédure d'inscription. Selon des informations publiées le 16 octobre 2026, le gouvernement devait annoncer les dates au plus tard le 29 octobre et ouvrir les candidatures au plus tard le 1er novembre, sous réserve des modalités fixées par la justice.

Cette situation a placé les candidats dans une attente prolongée, sans garantie que la sélection débouche sur l'obtention d'un visa. Il importe toutefois de distinguer le retard de la procédure d'inscription d'un refus de visa : il s'agit de deux étapes différentes.

Une sélection ne garantit pas l'obtention d'une Green Card

La confusion entre sélection et délivrance du visa demeure l'un des principaux problèmes entourant la loterie. Être sélectionné signifie pouvoir poursuivre la procédure, et non obtenir automatiquement la résidence permanente.

Les candidats retenus doivent encore satisfaire aux conditions d'éligibilité, présenter les documents requis et passer les vérifications ainsi que l'entretien consulaire. Le respect des règles relatives à la situation familiale, aux études ou à l'expérience professionnelle, selon les critères applicables, demeure déterminant. Les autorités consulaires peuvent refuser une demande si les conditions ne sont pas remplies.

Pour les Marocains, cette distinction est essentielle. La participation à la loterie nourrit souvent des attentes importantes, mais le résultat dépend d'une procédure réglementée et de places limitées. Les délais, les exigences documentaires et les décisions administratives peuvent prolonger l'incertitude bien au-delà de l'annonce d'une sélection.

Il faut également rappeler que la loterie des visas de diversité ne doit pas être confondue avec les demandes de résidence permanente déposées depuis le territoire américain. Les statistiques récentes sur les taux d'approbation de ces dernières ne permettent donc pas de mesurer directement les chances de réussite des participants marocains à la loterie.

Washington renforce les contrôles sur la résidence permanente

Au-delà de la loterie, l'administration Trump a modifié les conditions d'examen de certaines demandes de résidence permanente. En mai 2026, les Services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS) ont indiqué que le changement de statut depuis le territoire américain devait être considéré comme une décision discrétionnaire, et non comme un droit automatique.

En août, de nouvelles directives ont élargi les possibilités de rejet de dossiers incomplets ou ne présentant pas les éléments de preuve initiaux exigés. Ces mesures ont fait l'objet d'une plainte fédérale déposée dans le Massachusetts le 5 octobre 2026. Les requérants contestent notamment la légalité de ces orientations et leurs conséquences pour les demandeurs.

L'administration américaine justifie le renforcement des contrôles par la lutte contre la fraude et la nécessité de vérifier l'identité des demandeurs, leurs antécédents et la conformité de leurs dossiers. Les opposants à ces mesures s'inquiètent, pour leur part, de la marge d'appréciation laissée aux agents et du risque que des demandes soient rejetées sans possibilité suffisante de fournir des pièces complémentaires.

Ces nouvelles règles concernent principalement certaines procédures de changement de statut aux États-Unis. Elles ne signifient pas que tous les candidats étrangers, ni que tous les participants à la loterie de la Green Card, sont automatiquement soumis aux mêmes critères.

Au Maroc, l'espoir migratoire face à l'incertitude

La déception ressentie par certains candidats marocains s'inscrit dans un contexte plus large : celui d'une mobilité internationale à la fois recherchée et difficile d'accès. Pour une partie des jeunes et des familles, les États-Unis représentent une destination associée à la réussite professionnelle, à l'entrepreneuriat et à l'amélioration des conditions de vie.

La loterie attire précisément parce qu'elle semble offrir une voie légale sans nécessiter, au départ, un employeur américain ou un lien familial aux États-Unis. Mais cette accessibilité apparente peut entretenir des attentes disproportionnées, surtout lorsque les informations officielles sont tardives ou mal comprises.

Le manque de clarté sur le calendrier, les messages contradictoires circulant en ligne et la confusion entre inscription, sélection et délivrance du visa renforcent la vulnérabilité des candidats face aux fausses informations. Ils peuvent également exposer certains d'entre eux aux intermédiaires qui promettent une sélection ou un visa en échange d'argent, alors qu'aucun prestataire ne peut garantir le résultat d'une loterie.

Dans ce contexte, la prudence est indispensable. Les candidats doivent consulter les annonces officielles du département d’État américain, vérifier les dates et les conditions propres à chaque édition et se méfier des offres prétendant garantir une Green Card.

Une mobilité légale de plus en plus incertaine

Le cas de la Green Card illustre une tension plus générale dans la politique migratoire américaine : les voies légales d'accès au territoire restent ouvertes selon des critères précis, mais leur mise en oeuvre est soumise à des règles, à des contrôles et à des décisions administratives susceptibles d'évoluer.

Pour les candidats marocains, le défi consiste à distinguer les obstacles propres à la loterie des changements qui affectent d'autres catégories de demandeurs. Le durcissement de certaines procédures de résidence permanente ne signifie pas nécessairement que les chances de sélection à la loterie ont diminué. De même, une sélection ne garantit pas la délivrance du visa.

La désillusion actuelle ne tient donc pas seulement à l'attente d'une inscription ou à la crainte d'un refus. Elle révèle aussi l'écart entre les espoirs placés dans une voie de mobilité internationale et les contraintes administratives qui encadrent effectivement l'accès à la résidence permanente.

Pour les candidats marocains, l'enjeu immédiat est de disposer d'informations fiables, de comprendre chaque étape de la procédure et de ne pas confondre une possibilité de sélection avec une promesse d'installation aux États-Unis. Dans un environnement migratoire plus strict et plus incertain, l'information constitue elle-même une protection.