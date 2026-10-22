Congo-Brazzaville: Fonea - Une formation destinée aux jeunes de Makoua porteurs de projets

Depuis le 20 jusqu'au 30 octobre 2026, Le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonea) a posé ses valises à Makoua, département de la Cuvette, où il organise depuis le 20 octobre, une session de formation des jeunes porteurs des projets d'entreprise, pour transformer les ambitions en opportunités économiques. Une initiative salutaire soutenue par Serge Itoua, conseiller départemental de la Cuvette, élu de Makoua.

Pendant dix jours, des jeunes porteurs de projets vont bénéficier d'une formation pratique destinée à renforcer leurs capacités et à leur donner des outils nécessaires pour les concrétiser. Ils seront ainsi encouragés à l'apprentissage des méthodes nécessaires à l'élaboration d'un plan d'affaires bancable.

L'objectif étant de leur permettre de mieux structurer leurs idées, de concevoir des projets économiquement viables, de rechercher des financements et, à terme, contribuer à la création d'emplois et de richesses.

Cette formation s'inscrit dans la dynamique de promotion de l'entrepreneuriat impulsée par le gouvernement qui, à travers le déploiement du Fonea à Makoua, renforce ainsi la proximité des dispositifs de formation avec la population. Aussi, le gouvernement encourage les Congolais à devenir des acteurs de leur propre réussite économique.

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Il ne s'agit seulement pas de former, mais de préparer les bénéficiaires à entreprendre, à innover, à créer des activités durables et à participer activement à la transformation économique de leurs communautés.

Soucieux de l'avenir des jeunes de Makoua à la quête perpétuelle d'emplois stables, Serge Itoua, élu local de la contrée et membre du bureau politique du Parti congolais du travail, avant d'inviter les participants à une véritable prise de conscience face à l'opportunité qui leur est offerte, a salué l'initiative du Fonea. « Les bénéficiaires doivent prendre cette formation au sérieux, s'investir pleinement dans les apprentissages.

L'enjeu est donc de transformer les connaissances acquises en projets concrets, capables de générer des activités et des emplois au profit de la population », a-t-il lancé. Serge Itoua a rappelé aux bénéficiaires que la formation ne constitue pas une fin en soi, mais un tremplin vers l'autonomie économique, l'innovation et la création de richesses.

La cérémonie ouverte par le directeur de l'analyse et des projets du Fonea, Robert Tsibat, a connu la participation du sous-préfet de Makoua, Ibata Osseté Apendi.

Le Fonea est un instrument d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour donner aux citoyens congolais, dans leur ensemble, des possibilités supplémentaires de formation, d'insertion professionnelle et d'autonomisation économique.

De même, il oeuvre à renforcer les compétences des jeunes, à encourager l'esprit d'entreprise et à favoriser l'émergence de créateurs des activités et d'emplois au profit de la population.