Congo-Brazzaville: OIT - Plaidoirie pour une meilleure protection des travailleurs domestiques

Réunis à Dakar, au Sénégal, du 19 au 21 octobre, les partenaires sociaux et l'Organisation internationale du travail (OIT) veulent accélérer la formalisation du travail domestique en Afrique. L'objectif est de renforcer la protection sociale, garantir l'application effective des droits des travailleuses et travailleurs du secteur et faire émerger une feuille de route régionale pour mettre fin à ces formes d'« esclavage moderne ».

Organisé par l'OIT, en collaboration avec le gouvernement sénégalais, le forum dédié à la formalisation du travail domestique et la protection des droits des travailleuses et travailleurs du secteur a rassemblé des représentants des gouvernements, des organisations syndicales et du patronat. Les participants se sont engagés à oeuvrer en faveur de l'amélioration des conditions d'emploi dans un secteur encore largement marqué par l'informalité.

À l'ouverture des travaux, la directrice du bureau de Dakar de l'OIT, Samira Daoud, a rappelé que le travail domestique demeure « l'un des secteurs les plus importants, mais aussi les plus vulnérables du marché du travail ». Elle a souligné le fait que les quelques dix millions de travailleurs domestiques demeurent confrontés à une faible couverture de protection sociale, à une sous-valorisation persistante de leur activité et à des difficultés d'accès aux mécanismes de protection de leurs droits.

La responsable de l'OIT a insisté sur « une vision commune, une feuille de route porteuse d'actions réalistes et un mécanisme de suivi » capable d'accélérer les progrès en matière de reconnaissance et de protection de ces travailleurs.

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Les organisations syndicales ont souligné, elles aussi, la nécessité de renforcer le cadre juridique. Le représentant de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Souleymane Diallo, a plaidé pour la ratification de la Convention n°189 de l'OIT, qui établit des normes internationales en faveur des travailleuses et travailleurs domestiques.

Il a également préconisé la simplification des procédures de déclaration à la sécurité sociale afin d'encourager la formalisation des relations de travail.

Le secrétaire général adjoint du Conseil national du patronat du Sénégal, Alioune Ba, a notamment proposé la généralisation de contrats écrits précisant les tâches confiées, la rémunération, les horaires de travail ainsi que les périodes de repos, afin de mieux encadrer les relations entre employeurs et travailleurs domestiques.

L'Afrique centrale, dont les pays ont été peu représentés à ces assises, reste également confrontée aux défis liés à la protection des travailleurs domestiques, dont les conditions de travail sont parfois assimilées à des formes d' « esclavage moderne ». Dans ce contexte, la coordonnatrice résidente du système des Nations unies au Sénégal, Aminata Maïga, a appelé à une participation accrue des travailleurs domestiques dans l'élaboration des politiques publiques qui les concernent.

Leur implication, a-t-elle souligné, constitue un levier essentiel pour garantir des réformes adaptées aux réalités du secteur et promouvoir des conditions de travail décentes.