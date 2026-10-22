Afrique: Zlécaf - Le pays oeuvre à libérer le potentiel économique des femmes

En conclave dans la capitale congolaise dans le cadre de la conférence régionale « Sa Zlécaf pour l'Afrique centrale », les acteurs de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf) posent les bases d'une feuille de route régionale visant à placer les femmes au coeur du marché inter-africain pour une intégration commerciale plus inclusive.

La conférence régionale « Sa Zlécaf pour l'Afrique centrale » s'est ouverte le 21 octobre, à Brazzaville, sur le thème « Libérer le potentiel économique des femmes d'Afrique centrale pour accélérer la mise en oeuvre inclusive de la Zlécaf ». Pour le vice-Premier ministre, Jean Jacques Bouya, « Libérer le potentiel économique des femmes d'Afrique centrale est un choix stratégique, une condition essentielle à la réussite de l'intégration économique africaine ».

Il a ouvert les travaux en présence des délégations ministérielles venues de la République démocratique du Congo, de l'Angola, de la Guinée équatoriale, entre autres.

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Par ailleurs, le vice-Premier ministre a mis en relief l'engagement panafricain du Congo à travers la décision du président Denis Sassou N'Guesso de supprimer les visas pour les ressortissants africains à compter du 1er janvier 2027. « Cette ouverture facilitera les rencontres entre entrepreneurs, la prospection commerciale et le développement de nouveaux partenariats », a-t-il soutenu.

« Sa Zlécaf pour l'Afrique centrale » est utile à celles et ceux qui entreprennent, selon la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf, Jacqueline Lydia Mikolo. Elle a souligné qu'une entreprise qui souhaite exporter doit pouvoir identifier un acheteur, calculer ses coûts et comprendre les conditions d'entrée sur le marché.

« Cette conférence régionale a pour objectif d'apporter des réponses précises sur les formalités à remplir, les exigences relatives aux règles d'origine à produire, les exigences de qualité à respecter et les interlocuteurs à contacter », a-t-elle indiqué.

La ministre Jacqueline Lydia Mikolo, par ailleurs deuxième vice-présidente du bureau du Conseil des ministres de la Zlécaf, a souhaité que chaque participant expose ses difficultés et obtienne des indications claires, utilisables dans le cadre de son activité.

Pour le secrétaire général de la Zlécaf, Wamkele Mene, qui a abondé dans le même sens, il est question de s'assurer que les femmes tirent pleinement profit de ce marché intra-africain. Le directeur du marché commun de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, Jacob Kotcho, a indiqué, quant à lui, qu'en aidant les femmes à profiter de la Zlécaf, il faut transformer leur créativité en richesse durable.

« Il n'y aura pas de marché inclusif sans les femmes », a fait savoir la représentante du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Adama-Dian Barry. La Zlécaf, selon elle, est une opportunité sans précédent et une avancée majeure pour l'intégration économique de l'Afrique.

Évoquant les chiffres de la Banque mondiale, la diplomate onusienne a indiqué que la mise en oeuvre complète de ce marché commun pourrait accroître les revenus du continent jusqu'à 9% en générant près de 771 milliards de dollars de recettes additionnelles et près de 18 millions d'emplois pour ainsi sortir jusqu'à 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté.

Sur le rôle joué par le Pnud dans l'accompagnement de la Zlécaf, elle a indiqué: « Nous contribuons à renforcer les capacités des institutions à mieux préparer les entreprises, à faciliter l'accès à l'information commerciale et aux financements, à rapprocher les acteurs qui doivent travailler ensemble pour faire réussir cette Zlécaf ».

La conférence régionale « Sa Zlécaf pour l'Afrique centrale» devrait déboucher sur "La déclaration de Brazzaville". Une feuille de route régionale devant identifier les actions à mener, les responsabilités à assumer, les échanges à respecter et les financements à mobiliser.