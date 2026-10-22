Congo-Brazzaville: ARTs de scène - Un magnifique spectacle livré au festival 'Boya kobina'

La douzième édition du festival international de danse contemporaine "Boya kobina" se tient actuellement à Brazzaville, à l'initiative de l'association Africa Graffitis et du Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité de Côte matève de Pointe-Noire. Les artistes des deux villes invités ont livré, le 21 octobre à l'espace Baning'art, un grand spectacle qui a tenu en haleine le public.

« Contes et légendes du royaume de Loango » est le titre du spectacle tiré des contes de Jorus Mabiala. Sous la direction de Diouf Sambadio et Gilbert Mabiala, cette création collective met en scène plusieurs artistes et genres artistiques dans un harmonieux bouillon culturel.

Ruth Chrisna Mouyabi, Volos d'Assises, Gloire Babela, Gatien Bintsangou et Hach Sendo extériorisent leur talent dans ce spectacle complet à travers les contes, le théâtre, la danse contemporaine et traditionnelle, les performances, les chants ainsi que les instruments traditionnels et modernes comme le ngonfi ou la guitare électrique.

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Davy Malonga assure la régie lumière et Patrick Bikindou la régie logistique. Les artistes Jeh'f Biyeri et Roch Baloukou ont été également d'un grand apport dans la réussite de ce spectacle. Sophie Gillmann étant la coordonnatrice du projet qui a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires comme Tales Kolleltiv et Nzoko Transport. Cet événement augure le renouveau du conte congolais, plus vivant et en perpétuelle mutation.

Le projet a l'ambition de préserver et de transmettre à la postérité le riche patrimoine immatériel du royaume de Loango. En mêlant tradition et modernité, les artistes donnent vie à la parole et dévoilent aussi les puissances légendaires de leur nature à l'instar du conte « La naissance de Moe Tchikambissi», l'épilogue du spectacle.

Entité féminine dotée des puissances surnaturelles et maléfiques, cette créature mythique présente dans les eaux et la mer, bonne et pourvoyeuse de l'abondance pour ses habitants, cauchemar et porte malheur pour les autres, elle a toujours été l'objet de plusieurs interprétations qui renforcent ses forces divines et son caractère mystérieux.

Après avoir été joué dans cinq espaces majeurs de Pointe-Noire et de Brazzaville récemment, le spectacle « Contes et légendes du royaume de Loango » a constitué l'une des attractions, le 17 octobre dernier, au Centre culturel Dom Madeca à Cabinda, en République d'Angola.