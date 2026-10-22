Tunisie: Tenues professionnelles - Le pays en tête des fournisseurs du marché européen

La Tunisie occupe la première place des fournisseurs du marché européen en vêtements professionnels, avec une part de marché d'environ 17 %. Elle se classe également au quatrième rang dans le secteur des vêtements en jean, avec une part de 8 %, selon des données publiées mercredi par le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

Ces performances ont été présentées à l'occasion de l'inauguration d'une unité pilote numérique de production textile au Centre technique du textile (CETTEX), à Monastir.

Le secteur du textile et de l'habillement occupe une place importante dans le tissu industriel national. En 2025, ses exportations ont atteint près de 9 milliards de dinars. Le taux de couverture des importations par les exportations s'est établi à 127 %.

Le secteur constitue le deuxième pôle exportateur des industries manufacturières, après les industries mécaniques et électriques. Il représente environ 16 % des exportations totales de ces industries. Il compte plus de 1 400 entreprises industrielles et emploie près de 146 000 personnes.

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Une unité pilote pour accélérer la transformation numérique

La cheffe de cabinet du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Afef Chachi Tayari, a présidé la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle unité. Celle-ci repose sur les technologies japonaises « JUKI DX Pilot Line ».

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun, de la représentante résidente de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Mayumi Miyata, et du Vice-Président de la Fédération Tunisienne du Textile et de l'Habillement, Tarek Belhaj Ali, ainsi que de plusieurs responsables et représentants du secteur.

Cette unité a été réalisée dans le cadre de la coopération technique tuniso-japonaise, avec le soutien de la JICA, du Centre japonais de productivité et du Centre technique du textile. Elle vise à renforcer les capacités des entreprises industrielles tunisiennes et à améliorer leur productivité grâce aux technologies numériques et aux méthodes modernes de gestion de la production.

Le « Kaizen numérique » au service de la productivité

Selon Afef Chachi Tayari, le projet s'inscrit dans la troisième phase du programme de coopération technique tuniso-japonaise consacré à l'amélioration de la qualité, de la productivité et des services de développement des entreprises pour la période 2024-2028.

Il repose sur l'approche du « Kaizen numérique », qui permet de suivre les lignes de production et de contrôler la qualité en temps réel.

Cette nouvelle unité doit également accompagner les petites et moyennes entreprises (PME) dans l'amélioration de leurs performances. L'objectif est de renforcer leur compétitivité en facilitant l'adoption de solutions technologiques modernes.

Cette initiative s'inscrit dans les grandes orientations de la stratégie nationale de l'industrie et de l'innovation. Elle vise à consolider la coopération entre les entreprises industrielles, les structures d'appui, les organisations professionnelles et les établissements de formation et d'enseignement.

À travers cette démarche, les autorités entendent soutenir la modernisation du secteur industriel, améliorer la compétitivité des entreprises tunisiennes et favoriser l'attraction de nouveaux investissements.