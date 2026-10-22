Tunisie: Ramadan 2027 - Ce que prévoient les calculs astronomiques en Tunisie, en Algérie, au Maroc et en Égypte

Le mois de Ramadan 1448 de l'hégire pourrait débuter le lundi 8 février 2027 en Tunisie, en Algérie, au Maroc et en Égypte, selon les prévisions astronomiques actuellement disponibles. Cette échéance repose sur les calculs de visibilité du croissant lunaire et sur les projections d'organismes scientifiques. Elle ne constitue toutefois pas une date officielle, celle-ci devant être annoncée par les autorités compétentes de chaque pays.

En Tunisie, les calculs présentés par Sarra Snoussi, responsable du service de l'Espace de l'Univers à la Cité des sciences de Tunis, situent le premier jour du mois sacré au 8 février. Selon ces projections, le samedi 6 février correspondrait au 29 Chaâbane. La conjonction lunaire étant prévue ce jour-là après le coucher du soleil, le croissant ne serait pas observable à ce moment. Le dimanche 7 février serait ainsi le dernier jour de Chaâbane et le lundi 8 février le premier jour du Ramadan.

La Cité des sciences prévoit également un mois de jeûne de 30 jours, ce qui placerait l'Aïd el-Fitr au mercredi 10 mars 2027. Cette date reste, elle aussi, prévisionnelle. En Tunisie, l'annonce officielle du début des mois hégiriens et des fêtes religieuses relève de l'Office de la fatwa.

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En Algérie, les calculs astronomiques disponibles convergent également vers le 8 février pour le début du Ramadan. Au Maroc, cette même date figure dans les calendriers prévisionnels consultés. La confirmation marocaine obéira toutefois à la procédure nationale d'observation du croissant lunaire, conduite sous l'autorité du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

En Égypte, les projections de l'Institut national de recherches astronomiques et géophysiques indiquent également un début du Ramadan le lundi 8 février 2027. Selon les informations rapportées par la presse égyptienne, le mois pourrait compter 29 jours, ce qui conduirait à un Aïd el-Fitr le mardi 9 mars. La date définitive doit néanmoins être annoncée par Dar al-Ifta, l'autorité religieuse chargée de confirmer le début des mois lunaires après l'observation du croissant.

Des calculs astronomiques communs, mais des procédures nationales différentes

À l'échelle internationale, le Centre international d'astronomie indique que la conjonction lunaire se produira le samedi 6 février 2027 à 15h56 UTC, soit à 16h56, heure tunisienne. Son calendrier fondé sur un critère de visibilité du croissant retient le lundi 8 février comme date de début du Ramadan. L'organisme rappelle cependant que les pays et les institutions religieuses peuvent appliquer des critères différents pour déterminer le commencement du mois.

Ces différences méthodologiques expliquent pourquoi les projections relatives à l'Aïd el-Fitr ne coïncident pas nécessairement. Alors que les calculs tunisiens cités envisagent le 10 mars, la projection égyptienne évoque le 9 mars. Il est donc prématuré d'affirmer que l'ensemble des pays arabes célébrera la fête le même jour.

Les dates définitives du Ramadan et de l'Aïd el-Fitr 2027 devront ainsi être confirmées par les autorités religieuses de chaque pays, à l'approche des échéances concernées.