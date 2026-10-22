Tunisie: Riz étuvé, basmati... - Les prix des variétés ont été fixés

22 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a fixé les prix de vente de plusieurs variétés de riz importées par des opérateurs privés, à différents stades de la distribution. Ces tarifs sont entrés en vigueur le 20 octobre 2026.

Selon une décision du ministre du Commerce, datée du 12 octobre 2026, les prix sont établis comme suit :

Riz étuvé

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Le prix de vente des fournisseurs et conditionneurs a été fixé à 3,500 dinars le kilogramme. Le tarif de gros est de 3,650 dinars, tandis que le prix de vente au consommateur a atteint 3,900 dinars le kilogramme.

Riz basmati

Le prix de vente des fournisseurs et conditionneurs est fixé à 6,500 dinars le kilogramme. Le prix de gros s'élève à 6,650 dinars, contre 6,900 dinars pour la vente au détail.

La décision impose également aux importateurs de riz de déposer leurs dossiers juridiques et techniques auprès des services centraux du ministère chargés du commerce avant toute opération d'importation. Les conditions requises peuvent être consultées au siège du ministère, sur son site Internet ou sur ses pages officielles.

Le ministère précise que toute infraction aux dispositions de cette décision fera l'objet de constats et de poursuites, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Cette mesure intervient dans un contexte marqué par des perturbations de l'approvisionnement en plusieurs produits de base, notamment le riz, le sucre et la farine. Les pénuries constatées dans les circuits de distribution organisés et les espaces commerciaux suscitent le mécontentement des consommateurs.

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