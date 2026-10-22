Tunisie: Train Algérie-Tunisie - Horaires, tarifs et jours de départ dévoilés

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) algérienne a annoncé les horaires et les tarifs des billets de la liaison ferroviaire internationale entre l'Algérie et la Tunisie. Le train relie Annaba à Tunis trois fois par semaine dans chaque sens, avec des tarifs différenciés selon la classe et des réductions pour les enfants.

Au départ de la gare d'Annaba, les trains circulent les dimanches, mardis et jeudis. Le départ est fixé à 9h00, pour une arrivée à la gare de Tunis à 18h27. Le trajet dessert notamment Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba et Béja.

Dans le sens Tunis-Annaba, les départs sont programmés les lundis, mercredis et vendredis à 8h25, pour une arrivée à Annaba à 18h20.

Les formalités de passage des frontières sont effectuées à la gare internationale de Souk Ahras pour l'Algérie et à la gare de Ghardimaou pour la Tunisie, précise la SNTF dans son communiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant les tarifs, le billet simple coûte 1 900 dinars algériens en première classe et 1 640 dinars algériens en deuxième classe. Pour un aller-retour, les prix sont fixés à 3 485 dinars algériens en première classe et à 3 040 dinars algériens en deuxième classe.

La société indique également que le transport est gratuit pour les enfants de moins de quatre ans. Les enfants âgés de quatre à douze ans bénéficient, quant à eux, d'une réduction de 50 %.

Les billets peuvent être achetés aux gares d'Annaba et de Souk Ahras, ainsi que dans les gares algériennes d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Sétif et d'El Eulma.

À noter : les tarifs sont indiqués en dinars algériens (DZD), conformément au communiqué de la SNTF.