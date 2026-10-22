Congo-Kinshasa: 77 civils tués par les ADF en septembre à Mambasa, plus de 80 000 déplacés

Au moins 77 civils ont été tués par les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) au cours du mois de septembre 2026 dans plusieurs attaques perpétrées dans le territoire de Mambasa, en province de l'Ituri. Ces chiffres ont été rendus publics jeudi 22 octobre par des structures locales de la société civile et des défenseurs des droits humains à l'issue d'une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette partie du pays.

Selon ces organisations, les violences attribuées aux ADF se sont intensifiées ces trois derniers mois dans plusieurs villages des chefferies de Babila Babombi, Bakwanza et Lese Karo. Les assaillants s'en prennent régulièrement aux populations civiles, causant des pertes en vies humaines ainsi que d'importants dégâts matériels.

Les acteurs de la société civile rapportent qu'au moins 77 personnes, dont des enfants, ont perdu la vie au cours du seul mois de septembre. Plusieurs habitations ont également été incendiées lors de ces incursions.

Face à la recrudescence des attaques, des milliers d'habitants ont été contraints d'abandonner leurs domiciles, leurs champs et leurs activités économiques pour trouver refuge dans des localités jugées plus sûres.

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Pour les organisations de défense des droits humains et les mouvements citoyens de Mambasa, la réponse militaire actuelle demeure insuffisante pour enrayer la menace que représentent les ADF dans la région.

« Le bilan présenté serait même le double de ce qui est présenté aujourd'hui. Même lorsqu'il y a des incursions, l'armée n'arrive pas à poursuivre l'ennemi. Avant même l'intensification des opérations militaires, nous demandons qu'on nous envoie d'autres militaires. Nous estimons qu'avec de nouvelles unités de l'armée, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats contre les ADF », a déclaré Jospin Paluku, président de la Nouvelle société civile congolaise à Mambasa.

Les structures locales appellent ainsi les autorités congolaises à lancer des opérations militaires de grande envergure afin de neutraliser durablement les groupes armés qui continuent de semer la terreur dans cette partie de l'Ituri.

Une crise humanitaire préoccupante

Au-delà des conséquences sécuritaires, la situation humanitaire suscite également une vive inquiétude. Les organisations locales citent un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), daté du 15 octobre dernier, qui fait état de plus de 80 000 personnes déplacées à la suite des violences.

Selon ces acteurs, les déplacés vivent dans des conditions particulièrement difficiles et ont besoin d'une assistance humanitaire urgente, notamment en nourriture, en soins de santé, en abris et en articles de première nécessité.

Alors que les attaques se poursuivent dans plusieurs zones du territoire de Mambasa, les appels se multiplient en faveur d'un renforcement de la présence militaire et d'une mobilisation accrue de l'aide humanitaire pour venir en aide aux populations affectée