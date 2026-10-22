Congo-Kinshasa: Coupe nationale de volleyball - V.Club écarte Mazembe, l'OGKS élimine Canon de N'Djili

La 22e édition de la Coupe du Congo de volleyball a franchi l'étape des quarts de finale jeudi 22 octobre, chez les dames. Le VC V.Club et le VC La Loi de Kinshasa, les Aigles du Congo ainsi que l'OGKS de Goma ont décroché leur qualification pour le dernier carré. L'élimination du VC Canon de N'Djili, huit fois vainqueur de la compétition, constitue l'un des faits marquants de cette journée.

Le VC V.Club de Kinshasa a dominé le TP Mazembe de Lubumbashi sur le score de 3 sets à 0 (25-20, 25-21, 25-17). Cette victoire permet aux Vert et Noir de rejoindre les demi-finales.

De son côté, le VC La Loi s'est également imposé sans concéder de set face à Baraka. Le club de Kinshasa a remporté les trois manches sur les scores de 25-8, 25-18 et 25-8.

La surprise de ces quarts de finale est venue de l'OGKS de Goma, qui a éliminé le VC Canon de N'Djili en trois sets (25-17, 25-17, 25-18). Le club kinois, qui compte huit titres dans cette compétition, quitte ainsi le tournoi avant le dernier carré.

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Le VC Les Aigles du Congo a, pour sa part, largement dominé l'UAR sur le score de 3 sets à 0 (25-6, 25-3, 25-8), validant également son billet pour les demi-finales.

Deux affiches au programme samedi

Les demi-finales sont prévues le samedi 24 octobre. Le VC La Loi affrontera l'OGKS de Goma, tandis que le VC Les Aigles du Congo croisera le VC V.Club. Ces deux rencontres détermineront les finalistes de cette 22e édition de la Coupe du Congo de volleyball féminin.