Congo-Kinshasa: Perquisitions en Belgique visant des proches du chef de l'État - Patrick Muyaya dénonce une « instrumentalisation politique »

Les perquisitions récemment menées en Belgique dans des résidences appartenant à des membres de la famille et des proches du président Félix Tshisekedi suscitent une vive réaction du gouvernement congolais.

Réagissant mercredi 21 octobre 2026 à ces interventions judiciaires découlant d'accusations de blanchiment d'argent et de pillage de ressources minières, le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, dénonce la méthode employée et soupçonne une manoeuvre politique à charge. Tout en confirmant l'envoi de messages de désapprobation aux autorités belges, Kinshasa assure que les canaux diplomatiques restent ouverts.

Dénonciation d'une procédure à charge et vice de médiatisation

À l'origine de cette procédure judiciaire se trouve une plainte déposée en Belgique par un consortium d'ONG visant certains membres de la famille présidentielle, possédant la nationalité belge, accusés d'implication dans des circuits financiers opaques.

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Pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, la genèse même de cette démarche soulève des interrogations. Il soutient que la plainte émane « d'une organisation fictive représentée par un avocat ouvertement pro-rwandais soutenu par des complicités locales ».

Le porte-parole du Gouvernement fustige « une enquête menée exclusivement à charge, au mépris du principe fondamental de la présomption d'innocence ».

Selon lui, le déroulement des perquisitions et leur exploitation médiatique orchestrée démontrent une volonté d'utiliser un prétexte judiciaire à des fins de déstabilisation politique.

Poursuite des démarches diplomatiques et appel au respect de la justice

Face à cette situation, Kinshasa a transmis une protestation officielle à Bruxelles. Le ministre précise d'ailleurs, à titre d'illustration, que l'une des résidences ciblées n'est qu'une simple maison de location occupée temporairement par le chef de l'État lors de ses déplacements.

Malgré cette mise au point, le gouvernement congolais indique que les relations diplomatiques entre la RDC et la Belgique ne sont pas rompues. Patrick Muyaya appelle à la sérénité et exige que la justice belge travaille en toute indépendance, se disant convaincu que l'enquête finira par établir la vérité et démonter ces accusations instrumentaliser.

« C'est au terme de cette enquête qu'on saura la vérité et je suis sûr que la vérité n'est pas du côté de ceux qui ont voulu faire cette instrumentalisation », a-t-il conclut.