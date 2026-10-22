Nigeria: Ebola - Face à la propagation régionale du virus, l'OMS appelle à une vigilance collective

La confirmation d'un cas importé au Nigéria, neuf cas signalés au Kenya et la persistance de l'épidémie en République démocratique du Congo (RDC) soulignent l'ampleur régionale de la menace liée au virus Ebola de Bundibugyo. Face à cette propagation, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle les pays concernés à renforcer leur coopération, à intensifier la surveillance et à agir rapidement pour interrompre les chaînes de transmission.

S'exprimant depuis Brazzaville lors d'une conférence de presse, le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Mohamed Janabi, a décrit un contexte épidémique continental « plus complexe », marqué notamment par les mouvements de population et les failles des systèmes de santé. Il a appelé les pays à coordonner davantage leurs efforts face à une menace qui ne s'arrête pas aux frontières.

« Le virus Ebola peut traverser les frontières, mais nous savons comment enrayer la transmission lorsque nous agissons rapidement et de manière décisive », a-t-il déclaré.

Plus de 300 soignants infectés

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Le Nigéria est devenu le cinquième pays à signaler le virus dans le cadre de cette propagation régionale, avec la confirmation d'un cas importé. Le Kenya a, pour sa part, fait état de neuf cas, dont un décès.

En RDC, l'épidémie s'est étendue à une huitième province et à 66 zones de santé. Au 20 octobre, le pays recensait 9 552 cas confirmés et 4 602 décès signalés. Quelque 937 patients étaient en isolement ou hospitalisés, tandis que 2 550 personnes avaient guéri.

La protection des professionnels de santé constitue un autre enjeu majeur de la riposte. Plus de 300 infections et environ 48 décès ont été signalés parmi les soignants mobilisés contre l'épidémie.

« Chaque cas d'infection parmi les professionnels de santé est une tragédie personnelle et porte un coup à la capacité de riposte », a souligné M. Janabi, rappelant que la sécurité des équipes médicales est essentielle pour contenir la maladie.

Six décès sur dix hors des centres de traitement

Dans l'est de la RDC, la maladie continue de mettre à rude épreuve les communautés et les services de santé. Environ six décès récents sur dix sont survenus en dehors des centres de traitement, signe des difficultés d'accès aux soins et de la nécessité d'identifier les malades plus tôt.

« Nous devons atteindre les populations plus tôt, rapprocher les soins sûrs et renforcer la confiance avant que la peur ne devienne un obstacle à la survie », a insisté le responsable de l'OMS.

Au-delà de la prise en charge médicale, l'agence onusienne souligne l'importance d'une surveillance épidémiologique efficace, de l'identification et du suivi des contacts, ainsi que de la mobilisation des communautés. L'accès rapide à des soins sûrs et la confiance des populations sont indispensables pour détecter les cas, limiter les risques de contamination et briser les chaînes de transmission.

Renforcer la préparation dans les pays voisins

En collaboration avec les autorités nationales, le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC) et ses partenaires, l'OMS concentre ses efforts sur trois priorités : réduire la mortalité grâce à un accès rapide aux soins, renforcer les enquêtes épidémiologiques et le suivi quotidien des contacts, et maintenir un niveau élevé de préparation dans les zones à risque et les pays voisins.

L'agence onusienne exhorte notamment les gouvernements de la RDC, du Kenya, de l'Ouganda et du Nigeria à intensifier leur mobilisation. Elle appelle également les partenaires, les communautés et les citoyens à soutenir les professionnels de santé, à faciliter la détection précoce des cas et à renforcer la surveillance transfrontalière ainsi que le partage d'informations.

Pour l'OMS, la coopération régionale est déterminante pour éviter que de nouvelles chaînes de transmission ne se développent. Les frontières doivent ainsi devenir des espaces de coordination plutôt que des points de vulnérabilité.

« Je suis fermement convaincue qu'aucun pays n'est à l'abri tant que tous les pays ne sont pas préparés. Nous devons donc désormais nous concentrer sur l'action, la détection précoce, la réponse rapide et la solidarité régionale », a conclu M. Janabi.