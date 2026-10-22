Cote d'Ivoire: Recouvrement des recettes publiques - Le Trésor public enregistre un taux de plus de 86 % à fin septembre 2026

Les rencontres du Comité de Direction suspendues depuis le mois d'août en raison des congés annuels, ont repris le mercredi 21 octobre 2026, à la salle de réunion de la Direction générale, sise au 7ème étage de l'immeuble Sogefiha entièrement rénovée. Selon nos sources, cette session, présidée par Ahoussi Arthur, directeur général, a été aussi suivie en ligne, via l'applicatif « Teams ».

Après avoir félicité ses collaborateurs pour le travail abattu à mi-parcours de l'année, le Directeur Général les a invités à continuer sur cette bonne lancée pour ainsi mériter la confiance des autorités hiérarchiques. Ahoussi Arthur les a aussi exhortés à une solidarité institutionnelle qui consiste, pour ces membres du top management, à assister le personnel en cas d'événements heureux ou malheureux.

En plus de ces orientations et instructions, d'importants autres points ont été abordés au cours de cette rencontre, parmi lesquels la mise en oeuvre, à fin septembre 2026, de la Note d'orientation en lien avec la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales.

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La présentation des rapports annuels sur la gestion financière et comptables des Collectivités Décentralisées et les établissements publics nationaux (Epn). Un autre point a consacré le compte rendu de la participation du Trésor public aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (Fmi) et de groupe de la Banque mondiale.

Au titre de la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales, sur un objectif annuel de 254,292 milliards de Fcfa, le Trésor Public a recouvré, au troisième trimestre 2026, un montant de 219,511 milliards de Fcfa, soit un taux de recouvrement de 86,32 %.

Ainsi, le montant recouvré des recettes fiscales à fin septembre 2026 s'élève à 33,816 milliards de Fcfa sur un objectif global de 35,720 milliards de Fcfa, soit un taux de réalisation de 94,67 %. Tandis que le montant recouvré des recettes non fiscales à fin septembre 2026 s'élève à 185,696 milliards de Fcfa sur un objectif annuel de 218,572 milliards de Fcfa, soit un taux de réalisation de 84,96 %.

Au total le montant recouvré des recettes fiscales et non fiscales connaît une hausse de 6,28% à fin septembre 2026 comparativement à la même période en 2025. Cette croissance est imputable à la hausse du montant des dividendes (73,648 milliards de Fcfa à fin septembre 2026 contre 57,584 milliards de Fcfa à fin septembre 2025).

Pour rappel, la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, au titre de l'axe stratégique 1 de son Plan stratégique de modernisation et de développement (Psdm) 2024-2028, intitulé « Optimiser la mobilisation des ressources publiques, la gestion de la trésorerie de l'Etat et le règlement des dépenses publiques », a mis l'accent sur la nécessité de développer et déployer une stratégie de mobilisation des ressources publiques.

C'est dans ce cadre que la Note d'orientation au titre de l'année 2026 a reconduit le thème: « la mobilisation des ressources intérieures: un enjeu de performance des services du Trésor public ».

Il faut souligner que la salle de réunion du Comité de direction du Trésor public entièrement rénovée est dotée d'équipement technologiques de pointe, notamment de dispositifs de conférence, de présentation et de visioconférence, de microphones.

Cette salle, dit-on, peut être configurée pour accueillir des séminaires. Elle dispose de fonctionnalités permettant la captation et la production automatisée de contenus audiovisuels, destinés aussi bien à la diffusion auprès des médias qu'à la conservation dans les archives du Trésor public.