Cote d'Ivoire: Boundiali 2040 - La Banque mondiale dessine une ville tournée vers l'agro-industrie

Urbanisme, développement économique et foncier. Le futur visage de Boundiali se précise. Avec l'appui de la Banque mondiale, la capitale de la région de la Bagoué se dote d'une vision à long terme pour renforcer son attractivité économique et améliorer le cadre de vie de ses habitants. Mais la maîtrise du foncier demeure un enjeu majeur.

À quoi ressemblera Boundiali en 2040 ? Les premières réponses se trouvent dans les études et le diagnostic présentés le mercredi 21 octobre 2026, à l'occasion de la restitution des travaux consacrés au Plan d'urbanisme directeur (Pud) et au Plan stratégique de développement économique local (Psdel) de la ville.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Boundiali, Vision 2040 », soutenu par la Banque mondiale à travers le Projet de développement durable et inclusif des villes secondaires (Pddivs). La rencontre s'est tenue en présence de la ministre Mariatou Koné, députée-maire de Boundiali, de conseillers municipaux, de présidents de mutuelles de développement et de cadres de la localité.

L'ambition est de planifier la croissance de la ville, de consolider son économie et de mieux répondre aux besoins des populations à l'horizon 2040.

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Faire de Boundiali un pôle agro-industriel

Pour Benoît Chaligné, expert-consultant urbaniste de la Banque mondiale, le document présenté et remis officiellement à la première magistrate constitue un outil destiné à renforcer les capacités financières de la commune d'ici à 2040. Il repose également sur la prise en compte de la vision et des aspirations des habitants et des ressortissants de Boundiali.

Au-delà de la planification urbaine, le projet entend valoriser les potentialités agricoles de cette partie du nord de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de favoriser la transformation locale des productions et de permettre aux acteurs du secteur agricole de tirer davantage de revenus de leurs activités.

Youssef Samlali, directeur associé du bureau d'études Urbaplan International, basé à Lausanne, en Suisse, a souligné cette ambition. Selon lui, « Boundiali 2040 » contribuera à faire de la ville « un pôle agro-industriel par excellence », où les populations pourront bénéficier de la plus-value de leurs productions agricoles.

Le projet prévoit également la création d'un institut des métiers de l'agriculture, qui pourrait attirer des apprenants de plusieurs pays. Une perspective qui renforcerait le positionnement de Boundiali dans la formation agricole et le développement des compétences.

Ces orientations traduisent la volonté de faire de la ville un centre économique mieux structuré, capable de créer des opportunités et de soutenir les activités génératrices de revenus.

Le foncier, un défi à relever

Toutefois, la concrétisation de cette ambition dépendra aussi de la capacité des acteurs locaux à maîtriser l'expansion urbaine. Au cours de la restitution, les experts ont notamment relevé la question des lotissements anarchiques, susceptibles de compliquer la mise en oeuvre d'une planification cohérente.

La disponibilité de terrains aménagés et leur gestion rigoureuse apparaissent ainsi comme des conditions essentielles à la réalisation des infrastructures envisagées. Sans une meilleure maîtrise du foncier, les objectifs de développement pourraient se heurter à des difficultés.

Consciente de cet enjeu, Mariatou Koné a lancé un appel à la responsabilité collective. La députée-maire invite les populations, les cadres et les acteurs locaux à s'impliquer dans la construction de la ville de demain. « Que chacun, à son niveau, puisse agir afin qu'en 2040, Boundiali soit meilleure et dispose davantage d'infrastructures », a-t-elle exhorté.

Insistant sur le rôle déterminant du foncier dans le développement communal, elle a également appelé à faire barrage aux lotissements anarchiques. « Le développement n'est possible que si nous disposons de foncier. Donc, nous devons faire barrage aux lotissements anarchiques afin de pouvoir laisser quelque chose à nos enfants et nos petits-enfants », a-t-elle déclaré.

Une vision qui engage toute la communauté

Depuis 2018, la municipalité de Boundiali conduit des actions de transformation de la ville, dans le cadre de la politique de développement portée par les autorités ivoiriennes. Avec « Boundiali 2040 », l'enjeu est désormais d'inscrire cette dynamique dans une planification de long terme, articulant urbanisme, développement économique et besoins des populations.

La réussite de cette ambition reposera sur la mobilisation des élus, des services techniques, des détenteurs de droits fonciers, des opérateurs économiques et des habitants.

Pour la capitale de la Bagoué, l'horizon 2040 se dessine donc autour d'une double exigence : bâtir une ville plus attractive et mieux équipée, tout en préservant les espaces nécessaires à son développement futur. Comme l'a rappelé la députée-maire, l'avenir de Boundiali se prépare dès aujourd'hui.