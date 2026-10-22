Cote d'Ivoire: Éducation financière - Mamadou Touré invite les jeunes à bâtir leur patrimoine dès aujourd'hui

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a ouvert, le jeudi 22 octobre 2026, à Abidjan, la 9e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine (Seip).

Bâtir un patrimoine ne commence pas nécessairement par une grande fortune, mais par un geste simple : épargner régulièrement. C'est le message porté par Mamadou Touré, co-parrain du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine (Seip), dont la 9e édition s'est ouverte, le jeudi 22 octobre 2026, à Abidjan, autour du thème : « Tout grand patrimoine commence par un premier pas ».

Pour le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, l'éducation financière constitue un levier essentiel d'autonomie et d'insertion économique des jeunes. « Un jeune qui maîtrise son argent maîtrise ses choix », a-t-il souligné, appelant à inculquer très tôt les bons réflexes en matière de gestion budgétaire, d'épargne et d'investissement.

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« Le premier pas dont parle le thème de cette année, c'est à vous de le faire. Il n'exige pas d'être riche. Il demande d'être bien informé, et un peu patient », a-t-il confié. Et de donner ce conseil : « Prenez un exemple simple. Mille francs mis de côté chaque jour font 30 000 francs par mois. Placés régulièrement pendant dix ans, avec un rendement de l'ordre de 6 % par an, ils représentent près de 5 millions de francs Cfa. Ce n'est pas de la magie. C'est de la discipline et du temps ».

Si l'accès aux services financiers progresse en Côte d'Ivoire, notamment grâce au mobile money et aux fintechs, la capacité à gérer efficacement ses ressources demeure un défi. Le ministre a ainsi mis en garde contre les crédits mal maîtrisés, les faux placements et les promesses de gains rapides, qui exposent particulièrement les jeunes aux risques de pertes financières.

Il a rappelé les ambitions du Programme jeunesse du gouvernement 2026-2030, qui vise plus de cinq millions de jeunes. Pour lui, les financements publics et privés destinés à l'entrepreneuriat doivent s'accompagner d'une solide formation financière afin de favoriser la pérennité des activités, le remboursement des crédits et le réinvestissement des bénéfices.

Former dès l'école

L'éducation financière doit commencer à la maison et se poursuivre à l'école, dans les centres de formation et les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. À ce titre, Mamadou Touré a salué les initiatives visant à intégrer progressivement ces apprentissages dans les programmes scolaires.

La commissaire générale du Seip, Leticia N'Cho-Traoré, a annoncé des avancées dans la formation des enseignants. En collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et l'Enseignement technique, un premier test a permis de former 2 650 enseignants contractuels en août dernier.

L'ambition est désormais de transformer ces acquis en actions mesurables et d'étendre progressivement le salon aux grandes villes ivoiriennes, puis à d'autres capitales africaines, notamment Dakar, Cotonou et Lomé. « Je voudrais d'abord remercier Ecobank Côte d'Ivoire, notre co-host historique, et particulièrement mon cher Paul-Harry Aithnard. Neuf éditions, Paul-Harry Aithnard ! À ce stade, nous sommes condamnés à continuer ensemble ! Pour qu'on puisse dire que le groupe Ecobank et l'Agence vécurent un mariage heureux et eurent beaucoup de petits épargnants ! Merci pour ta confiance et ta fidélité », s'est-elle adressée au directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Habib Bledou, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire (Apbef-CI) et de Paul-Harry Aithnard, directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire.