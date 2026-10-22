Cote d'Ivoire: Solidarité - African Hope Foundation redonne le sourire à des enfants d'Abengourou

Fidèle à sa mission de soutien aux populations les plus vulnérables, African Hope Foundation a organisé une vaste opération de solidarité à Abengourou le samedi 17 octobre 2026. Cette journée a été marquée par deux actions majeures en faveur des enfants, illustrant la vision de la fondation selon laquelle l'éducation constitue un puissant levier de développement et la solidarité une responsabilité collective.

La première étape de cette initiative s'est déroulée au Groupe scolaire Boko Kouao Eugène, où une centaine de kits scolaires ont été remis aux élèves. Ce geste selon la présidente de la fondation, Soumahoro Manténé Bintou, vise à améliorer les conditions d'apprentissage des écoliers tout en soulageant les familles confrontées aux dépenses liées à la scolarisation.

Cette cérémonie revêtait par ailleurs une dimension particulière pour la présidente Soumahoro Manténé Bintou. Originaire de la cité royale de l'Indénié, elle effectuait un retour chargé d'émotion dans sa ville natale. « Abengourou est une terre à laquelle je suis profondément attachée », a-t-elle confié, rappelant avec émotion ses années d'école dans cette localité.

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Pour elle, accompagner aujourd'hui des enfants qui empruntent le même parcours scolaire qu'elle autrefois constitue une source de satisfaction et un devoir de transmission. À travers cette action, a-t-elle dit, African Hope Foundation réaffirme sa conviction que chaque enfant mérite de disposer des outils nécessaires pour réussir son parcours éducatif, développer son potentiel et construire son avenir.

La seconde étape de cette journée de solidarité a conduit les membres de la fondation à l'orphelinat Mamie Thérèse, où un important don de vivres et de non-vivres a été remis aux pensionnaires. Cette action vise à améliorer les conditions de vie des enfants accueillis au sein de la structure et à leur témoigner l'attention ainsi que le soutien de la communauté.

Pour la présidente de la fondation, ces deux initiatives poursuivent un même objectif : apporter un soutien concret aux enfants et aux personnes présentant des besoins spécifiques, tout en promouvant des valeurs de partage, d'entraide et d'espoir.

Au-delà de l'aide matérielle apportée, African Hope Foundation entend surtout transmettre un message d'encouragement et d'espérance à ces jeunes bénéficiaires. La fondation reste convaincue que chaque geste de solidarité, aussi simple soit-il, peut contribuer à transformer durablement une vie.