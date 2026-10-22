Cote d'Ivoire: Filière riz/Projet Rizao - Une feuille de route pour renforcer le secteur semencier en cours d'élaboration

Dans le cadre du Programme riz pour l'Afrique de l'ouest (Rizao), un atelier consacré à l'élaboration de la feuille de route semencière en Côte d'Ivoire s'est déroulé du mercredi 14 au vendredi 16 octobre 2026, dans la salle de conférence d'AfricaRice, sise à M'Bé, à une trentaine de kilomètres de Bouaké.

À l'ouverture de cet atelier, Dr Badara Guèye, spécialiste des semences à la station d'AfricaRice de Saint-Louis, au Sénégal, a indiqué que le secteur semencier ivoirien, bien que disposant d'importantes potentialités, fait face à des défis structurels majeurs.

Parmi les plus importants figurent la prédominance d'acteurs informels proposant des semences d'origine non contrôlée, une offre limitée de semences certifiées et des capacités techniques insuffisantes chez les producteurs de semences. « Ces contraintes entravent la productivité agricole et la compétitivité de la filière coton », a-t-il alerté.

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C'est dans cette perspective, a-t-il expliqué, qu'une feuille de route semencière sera élaborée dans le cadre du programme Rizao, afin de contribuer à la structuration du secteur, d'introduire et de promouvoir des variétés améliorées plus performantes, ainsi que de fixer des objectifs clairs de production pour les différentes catégories de semences.

Durant ces trois jours de travaux, les participants ont pris part à deux sessions techniques. La première leur a permis d'échanger sur l'état du système semencier du pays et sur les semences disponibles dans les différentes zones de production. Ces participants étaient venus de plusieurs localités de Côte d'Ivoire.

La seconde session technique a été consacrée à des travaux de groupe visant à mener des discussions consultatives sur l'élaboration de la feuille de route semencière.

Au terme de ces sessions techniques, Franck Tiagouri, semencier à Daloa, a affirmé que cet atelier lui avait été bénéfique. « En tant que semencier agréé, cet atelier nous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances grâce aux échanges. Mais surtout, il va permettre au secteur de mieux comprendre l'importance de la place qu'occupent les semenciers dans la chaîne de valeur de la filière rizicole », a-t-il déclaré.

Poursuivant son propos, il a indiqué qu'au cours de l'atelier, les participants avaient plaidé pour un meilleur accompagnement des semenciers. « Si nous voulons atteindre l'autosuffisance en riz à l'horizon 2030, il faut que les décideurs accompagnent matériellement et financièrement les semenciers que nous sommes. Sans cet accompagnement, il nous sera difficile de produire des semences en quantité et en qualité », a-t-il prévenu.

Notons qu'au terme de cet atelier, des conclusions et des recommandations ont été formulées. Une équipe a également été constituée pour finaliser la rédaction de la feuille de route semencière, qui prendra en compte les propositions formulées par les participants lors des différentes sessions.