Cameroun: Quarante-cinq journalistes formés à la sécurité

communiqué de presse

Dans l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-Nord, exercer le journalisme n'a rien d'une routine. Depuis plus de dix ans, les incursions de Boko Haram, les attentats, les enlèvements contre rançon et l'insécurité sur les routes font partie du quotidien de ces régions. Les journalistes qui y travaillent doivent couvrir ces réalités tout en y étant elles-mêmes et eux-mêmes exposé·es : déplacements risqués, menaces, pression des différentes parties, sources difficiles à protéger.

Dans le cadre du projet Cameroun Média Plus, la FIJ a organisé une série de formations sur la sécurité à destination de 45 professionnel·les des médias, soit 15 par région. Elles se sont tenues le 10 Octobre à Ngaoundéré dans la région de l'Adamaoua, le 12 Octobre à Garoua dans la région du Nord et le 14 Octobre dans la ville de Maroua, région de l'Extrême-Nord.

Les sessions ont été animées par Eric Nguelé, Jérôme Baimélé et Célestin Tabouli, bénéficiaires de la formation des formateurs organisée par la FIJ en novembre 2025 à Yaoundé.

Au programme : évaluation des risques avant de partir en reportage, préparation d'un déplacement, réaction face à une situation hostile, protection des sources et des données, protection de sa santé mentale.

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« Lors de ces formations, nous avons voulu donner aux journalistes des réflexes pour se protéger sur le terrain. Nul·le ne devrait prendre des risques inconsidérés au nom d'un reportage, d'une exclusivité ou d'une pression éditoriale », a indiqué Yanick Bezang, coordinateur FIJ-CM+.

« Nous snous réjouissons de ces formations. Nos camarades en avaient besoin au regard du contexte dans lequel elles et ils exercent », s'est félicitée Marion Obam, présidente du Syndicat national des journalistes du Cameroun (SNJC).

La formation a désormais été déployée dans huit des dix régions du Cameroun. Les prochaines sessions se tiendront à l'Est et dans le Littoral.

Le projet Cameroun Media Plus est implémenté par un consortium de partenaires : Canal France International (CFI), EdukMedia, la FIJ et son affilié camerounais, le SNJC. Le projet est subventionné par la Commission européenne.