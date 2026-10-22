Togo: Missionnaires comboniens - Formation à la communication numérique et à l'intelligence artificielle

Lomé — « Promouvoir une utilisation efficace des technologies numériques pour annoncer l'Évangile, partager les expériences missionnaires et renforcer la collaboration ». Tel est l'objectif de la formation sur la communication multimédia, l'intelligence artificielle et l'utilisation d'une plateforme numérique partagée, prévue du 20 au 23 octobre au siège provincial des Missionnaires Comboniens à Cacaveli, à Lomé.

Plus de vingt personnes participent à cette initiative, parmi lesquelles une soeur combonienne, des missionnaires laïcs comboniens et des collaborateurs laïcs engagés dans les paroisses et dans les différents domaines pastoraux de la province Togo-Ghana-Bénin. Selon le communiqué publié par les Comboniens, cette formation s'adresse en particulier aux responsables de la communication et aux animateurs missionnaires de la province, dans le but de leur fournir les outils et les compétences nécessaires à la production de contenus multimédias destinés aux réseaux sociaux et à la plateforme numérique partagée par les provinces comboniennes francophones.

Les journées de formation ont été animées par le père Fabrizio Colombo, missionnaire combonien italien, Charles Ayetan, du Togo, président de l'Union catholique africaine de la presse (UCAP), et Jacob Brahim Konfé, du Burkina Faso. Lors de l'ouverture des travaux, le père Fidèle Katsan, Supérieur provincial, a remercié les formateurs pour leur disponibilité à se rendre au Togo et à participer personnellement à cette initiative. Au départ, leur présence était prévue à distance, via SMA TV, la chaîne missionnaire au service de l'évangélisation. La participation en présentiel, a-t-il souligné, permet en revanche un échange direct avec les participants, favorisant ainsi le partage d'expériences et l'apprentissage pratique.

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Au cours de ces journées de formation, les participants approfondiront leurs connaissances et acquerront des outils concrets pour rendre plus efficace la communication missionnaire de l'Église, en accordant une attention particulière à la production et à la diffusion de contenus multimédias ainsi qu'aux possibilités offertes par l'intelligence artificielle, dans un contexte où les réseaux sociaux constituent désormais l'un des principaux lieux de rencontre et de communication, y compris pour l'annonce chrétienne.

L'intégration de la communication multimédia et de l'intelligence artificielle dans les activités missionnaires vise à relever les défis de l'environnement numérique, en exploitant son potentiel pour raconter la mission, favoriser la communion et atteindre des personnes et des réalités éloignées des lieux traditionnels de la pastorale. La technologie est ainsi mise au service de l'annonce évangélique et de la collaboration entre les différentes réalités comboniennes.

Pour les Missionnaires Comboniens, la technologie reste un outil au service de la mission, de l'évangélisation et de la communion.