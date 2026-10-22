Libye: Après presque deux ans de captivité, Eva Gretzmacher et Claudia Abbt ont été libérées

Benghazi — L'Autrichienne Eva Gretzmacher et la Suissesse Claudia Abbt, enlevées séparément à Agadez, au Niger, en 2025, ont été libérées. C'est ce qu'indique l'agence nigérienne Air Info, selon laquelle les deux travailleuses humanitaires sont arrivées à Benghazi, dans l'est de la Libye, mercredi 21 octobre.

Selon les informations diffusées, un avion aurait dû décoller aujourd'hui, jeudi 22 octobre, de Benghazi, avec une escale à Vienne pour remettre Eva Gretzmacher aux autorités autrichiennes, puis poursuivre son vol vers la Suisse avec Claudia Abbt. Les circonstances précises de leur libération n'ont pas été révélées.

Eva Gretzmacher avait été enlevée à son domicile à Agadez le 11 janvier 2025. Claudia Abbt avait été enlevée dans la même ville en avril de la même année. Plusieurs sources ont attribué ces deux enlèvements à l'État islamique au Sahel (EIS). Selon certaines rumeurs, Saddam Haftar, fils du maréchal libyen Khalifa Haftar, aurait joué un rôle déterminant dans leur libération. Cette implication n'a toutefois pas été officiellement confirmée.