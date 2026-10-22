Congo-Kinshasa: Conférence Régionale SA ZLECAf , Brazzaville - Le ministre Julien Paluku plaide pour une feuille de route régionale

22 Octobre 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Le Ministre du Commerce Extérieur de la RDC, Julien Paluku Kahongya, participe à la Conférence Régionale SA Zone de Libre-Echange Continentale Africaine ZLECAf, ouverte ce mercredi 21 octobre 2026 à Brazzaville en République du Congo, en présence des Ministres du Commerce d'Afrique centrale, du Secrétaire Général de la ZLECAf, Wamkele Mene, des représentants des femmes et des jeunes entrepreneurs, ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Ce rendez-vous africain vise à autonomiser les femmes et les jeunes en renforçant leur participation active et durable aux échanges commerciaux sur le continent, à promouvoir le « Made in Central Africa » et à créer des synergies d'affaires.

Organisée sous le thème « Libérer le potentiel économique des femmes d'Afrique centrale pour accélérer la mise en oeuvre de la ZLECAf », cette conférence entend stimuler le commerce intra-africain, en mettant notamment l'accent sur l'accès au financement.

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Au cours du dialogue ministériel, le Ministre du Commerce Extérieur, Julien Paluku Kahongya, intervenant au nom de la République Démocratique du Congo, a insisté sur la nécessité de mettre en place une feuille de route régionale assortie d'objectifs et d'indicateurs précis. Il a également souligné l'importance de moderniser les infrastructures commerciales, notamment les postes frontaliers, qui devraient fonctionner 24 heures sur 24 afin de faciliter les échanges.

Procédant au lancement officiel des travaux au nom du Président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, le Vice-Premier Ministre chargé de la Coordination des Infrastructures de Développement et de l'Aménagement du Territoire, Jean-Jacques Bouya, a exhorté les femmes et les jeunes entrepreneurs à présenter des projets bancables. Il a, par ailleurs, invité les banques à assouplir les conditions d'octroi des crédits afin de favoriser le financement des initiatives entrepreneuriales.

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