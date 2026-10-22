Congo-Kinshasa: Le MSC de Laurent Batumona met en garde Joseph Kabila et appelle les congolais à soutenir Félix Tshisekedi

Fidèle allié du Président de la République, Chef de l’État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Mouvement de Solidarité pour le Changement rejette toute tentative de déstabilisation des institutions étatiques.

Dans une déclaration politique, lue par son Secrétaire Général, mardi dernier, le MSC, parti cher à Laurent Batumona, a condamné avec la dernière énergie le lancement, par Joseph Kabila, Chef de l'Etat honoraire, du Front pour la Refondation de la Nation (FRN), mettant en garde contre toute action insurrectionnelle susceptible de plonger la RDC dans une crise aux conséquences dramatiques. Ci-dessous, la déclaration du MSC