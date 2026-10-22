Togo: UE - Alessio Cappellani prend ses fonctions à Lomé

22 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Le diplomate italien Alessio Cappellani a pris ses fonctions à Lomé à la tête de la délégation de l'Union européenne. Il succède à Gwilym Ceri Jones.

Le nouvel ambassadeur a remis les copies figurées de ses lettres de créance à Afognon Kouakou Sedaminou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.

Avant sa nomination, Alessio Cappellani dirigeait la division chargée du Levant au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), à Bruxelles.

Dans le cadre du Document conjoint de programmation pluriannuelle 2021-2027, l'UE consacre 201 millions à ses actions en faveur du Togo.

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Ses interventions portent sur la consolidation de la paix, l'inclusion socioéconomique et la gestion des ressources naturelles.

L'énergie figure aussi parmi les priorités.

Ces dernières années, Bruxelles a soutenu plusieurs initiatives destinées à renforcer les capacités de production électrique du pays. L'un des projets en cours doit, à terme, représenter l'équivalent d'environ 20 % de la production nationale actuelle.

Entre dialogue politique, développement économique et transition énergétique, le nouveau chef de délégation prend en main un dossier aux enjeux multiples.

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