Nigeria: Le pays prévoit de créer une plateforme régionale pour attirer les introductions en bourse transfrontalières

Le Nigeria prévoit de mettre en place un cadre réglementaire pour les certificats de dépôt africains (African Depositary Receipts) afin d'attirer les entreprises et les investisseurs étrangers sur ses marchés de capitaux, dans le cadre d'une stratégie visant à tripler la taille de ces marchés pour atteindre 750 000 milliards de nairas (562 milliards de dollars) d'ici 2036.

La Commission des valeurs mobilières (SEC) a annoncé cette initiative le 19 octobre 2026, dans le cadre de son plan directeur décennal pour les marchés de capitaux, qui vise à développer les cotations transfrontalières, à accroître les investissements et à positionner le Nigeria comme une plaque tournante du financement pour les entreprises africaines.

Le cadre proposé permettra aux entreprises cotées sur d'autres places boursières africaines d'accéder aux investisseurs nigérians par le biais de certificats de dépôt, des titres représentant des actions détenues par un dépositaire. La SEC prévoit de mettre en place des procédures d'agrément simplifiées, des frais d'introduction en bourse réduits, des mécanismes transfrontaliers de règlement et de conservation, ainsi que des structures fiscalement neutres. Elle souhaite également établir des règles pour les entreprises étrangères souhaitant s'introduire en bourse au Nigeria, tout en facilitant l'introduction en bourse des entreprises nationales sur d'autres places boursières africaines.

L'autorité de régulation souhaite faire passer les investissements annuels de la diaspora sur les marchés de capitaux nigérians de 4 milliards à 10 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Les actifs gérés par des organismes de placement collectif devraient passer de 5,6 milliards de dollars à 56 milliards de dollars, tandis que le nombre de cotations transfrontalières devrait passer de 5 à 40. Ce plan vise également à développer les émissions d'obligations d'entreprise, à attirer les investisseurs institutionnels et à élargir la gamme de produits d'investissement proposés aux particuliers et aux entreprises.

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Plusieurs entreprises sont déjà cotées sur les marchés nigérians et internationaux. Parmi elles figurent Airtel Africa, Seplat Energy, Oando, Ecobank Transnational Incorporated et Guaranty Trust Holding Company. Dangote Petroleum Refinery utilise également des certificats de dépôt internationaux (GDR) pour atteindre des investisseurs hors du Nigeria dans le cadre de son introduction en bourse, qui vise à lever environ 2,1 milliards de dollars. L'offre a été lancée le 14 septembre et a été prolongée jusqu'au 27 octobre afin de permettre la participation d'un plus grand nombre de marchés africains.

La SEC prévoit également de réviser les conditions d'admission à la cote, notamment les seuils minimaux de flottant et les règles autorisant les structures d'actions à deux ou plusieurs catégories. L'autorité de régulation souhaite mettre en place des segments de marché assortis d'exigences de cotation différentes et comparer les coûts d'émission avec ceux des bourses du Kenya, d'Afrique du Sud, d'Égypte et du Maroc.

Ces réformes visent à attirer davantage d'entreprises, notamment celles dirigées par leur fondateur qui cherchent à accéder aux capitaux publics tout en conservant le contrôle. Leur mise en oeuvre dépendra des autorisations réglementaires, de la coopération entre les bourses africaines et du développement des infrastructures de règlement.

Points clés à retenir

Le projet de cadre nigérian relatif aux certificats de dépôt africains pourrait modifier la manière dont les entreprises lèvent des capitaux et dont les investisseurs accèdent aux actions à travers le continent. Les marchés boursiers africains restent fragmentés par les réglementations nationales, les devises, les systèmes de conservation et les infrastructures de négociation, ce qui rend difficile pour les investisseurs d'un pays donné d'acheter des titres cotés dans un autre.

Les certificats de dépôt permettent de lever certains de ces obstacles en offrant aux investisseurs la possibilité de négocier des titres représentant des actions détenues sur un autre marché sans avoir à acheter ces actions via une bourse étrangère.

Pour les investisseurs nigérians, ce cadre pourrait ouvrir l'accès à des entreprises cotées sur des bourses telles que la Bourse de Johannesburg, la Bourse de Nairobi, la Bourse égyptienne et la BRVM d'Afrique de l'Ouest. Pour les entreprises, il pourrait constituer une source supplémentaire de capitaux et leur permettre d'accéder à des investisseurs au-delà de leurs marchés nationaux. L'introduction en bourse de la raffinerie Dangote illustre bien le fonctionnement de ce dispositif.

L'Autorité des marchés financiers du Kenya a approuvé un cadre permettant aux investisseurs kényans de participer par le biais de certificats de dépôt internationaux, la cotation proposée à la Bourse de Nairobi étant soumise à des autorisations supplémentaires. Le projet nigérian viserait à mettre en place des dispositifs de ce type sur un plus grand nombre de marchés.

Toutefois, les certificats de dépôt ne suppriment pas les risques d'investissement, notamment les fluctuations des taux de change, les contraintes de liquidité, les différences en matière de droits des actionnaires et les coûts de règlement. Leur succès dépendra de la coordination entre les régulateurs, les bourses, les dépositaires et les courtiers. L'objectif de la SEC, qui consiste à faire passer le nombre de cotations transfrontalières de 5 à 40, permettrait d'augmenter le nombre d'entreprises accessibles via des accords de marchés régionaux.

L'objectif plus large est de faire du marché des capitaux nigérian une source de financement pour les entreprises de toute l'Afrique, tout en créant davantage d'opportunités d'investissement pour les investisseurs locaux et ceux de la diaspora. La réussite de ce projet dépendra de sa mise en oeuvre, de la participation des investisseurs et du coût des transactions transfrontalières.