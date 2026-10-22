Afrique: Dangote acquiert une participation de 25 % dans un pipeline au Kenya pour 327 millions de dollars

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a acquis une participation de 25 % dans la Kenya Pipeline Company pour environ 327 millions de dollars, étendant ainsi ses activités dans le secteur de l'énergie au réseau de transport de carburant d'Afrique de l'Est.

M. Dangote a annoncé cette acquisition le 21 octobre 2026, lors du Financial Times Africa Summit à Londres, confirmant qu'une de ses sociétés avait pris une participation dans l'opérateur de pipelines. Il n'a pas précisé quelle filiale avait réalisé cette transaction. Cette acquisition intervient alors que Dangote Industries développe une raffinerie de pétrole de 16 milliards de dollars au Kenya, étendant ainsi ses activités au-delà du Nigeria.

La Bourse de Nairobi a fait état, le 19 octobre, d'une transaction en bloc portant sur 4,5 milliards d'actions de Kenya Pipeline, d'une valeur de 42,5 milliards de shillings kényans (327,4 millions de dollars). Ces actions représentaient environ 24,76 % du capital émis de la société. Kenya Pipeline affiche une capitalisation boursière d'environ 163,9 milliards de shillings et exploite l'infrastructure de pipelines servant à acheminer les produits pétroliers du port de Mombasa vers les marchés de l'intérieur du pays. Son réseau assure également la distribution de carburant vers les pays voisins, notamment l'Ouganda, le Rwanda et certaines régions de la République démocratique du Congo.

Cette transaction fait suite à l'introduction en bourse de Kenya Pipeline, intervenue plus tôt en 2026, lors de laquelle le gouvernement avait cédé 65 % de la société à des investisseurs. Cette introduction en bourse a constitué l'une des plus importantes opérations de privatisation du Kenya et a mis fin à plusieurs décennies de détention exclusive par l'État. Les actions ont commencé à être négociées à la Bourse de Nairobi le 9 mars. Le gouvernement avait proposé cette participation au prix de 9 shillings par action dans le cadre d'un programme visant à générer des recettes à partir des actifs de l'État et à élargir la participation aux marchés financiers du pays.

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L'investissement de Dangote s'inscrit dans le cadre d'un projet de construction d'une raffinerie capable de traiter 700 000 barils de pétrole brut par jour dans l'archipel de Lamu, au Kenya. La construction de ce projet de 16 milliards de dollars a été lancée le 30 septembre, son achèvement étant prévu pour 2030. Le site devrait comprendre des installations de production pétrochimique, de production d'électricité et de stockage de carburant. Il s'inscrit dans le cadre du «corridor de transport Lamu-Soudan du Sud-Éthiopie», un projet régional visant à relier les économies d'Afrique de l'Est par le biais de ports, de routes, de voies ferrées et d'oléoducs.

Dangote exploite déjà une raffinerie près de Lagos, d'une capacité de traitement d'environ 700 000 barils par jour, et prévoit d'étendre ses infrastructures de distribution de carburant à travers l'Afrique. L'acquisition de Kenya Pipeline permettrait à son groupe d'accéder à un réseau de transport bien établi alors qu'il se prépare à produire des produits pétroliers en Afrique de l'Est. Cet investissement pourrait également soutenir ses projets d'approvisionnement en carburant des marchés régionaux et réduire la dépendance vis-à-vis des importations en provenance du Moyen-Orient. Cette transaction ajoute un actif de distribution aux activités de raffinage et de pétrochimie en pleine expansion de Dangote.

Points clés à retenir

L'acquisition par Dangote d'environ 25 % de la Kenya Pipeline Company marque une avancée vers un contrôle accru des infrastructures utilisées pour le raffinage, le transport et la distribution de carburant à travers l'Afrique. Cet investissement de 327 millions de dollars permet au groupe de prendre une participation dans un réseau de pipelines reliant le port kenyan de Mombasa aux marchés de carburant de l'intérieur des terres, notamment en Ouganda, au Rwanda et en République démocratique du Congo.

Ce réseau pourrait permettre la distribution des produits pétroliers issus de la raffinerie de 16 milliards de dollars que Dangote prévoit de construire à Lamu, même si le raccordement entre cette future installation et les oléoducs existants nécessiterait le développement d'infrastructures. La raffinerie est conçue pour traiter 700 000 barils de pétrole brut par jour, soit une capacité équivalente à celle de l'usine nigériane de Dangote, et sa mise en service est prévue pour 2030. À elles deux, les deux raffineries auraient une capacité de traitement combinée prévue de 1,4 million de barils par jour.

Cette stratégie reflète une réorientation vers le développement des capacités de raffinage et des réseaux de distribution africains, plutôt que de dépendre des produits pétroliers importés. Les pays d'Afrique de l'Est importent une grande partie de leurs carburants raffinés, ce qui expose les entreprises et les consommateurs aux fluctuations des cours internationaux du pétrole, aux coûts de transport et aux perturbations de l'approvisionnement.

Le conflit impliquant l'Iran a accru la pression sur les marchés de l'énergie et renforcé les inquiétudes concernant la dépendance vis-à-vis des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient. L'investissement de Dangote pourrait créer des opportunités pour le commerce régional de carburants, mais son impact dépendra de l'achèvement des raffineries, de l'accès aux oléoducs, des coûts de transport et des accords conclus avec les distributeurs.

La structure de propriété de Kenya Pipeline soulève également des questions quant à la manière dont l'entreprise conciliera son expansion commerciale avec son rôle d'approvisionnement en carburant des marchés régionaux. Pour le Kenya, cette vente témoigne de l'intérêt des investisseurs pour les actifs d'infrastructure à la suite du programme de privatisation mis en place par le gouvernement. Pour Dangote, elle constitue un point d'ancrage en matière de distribution susceptible de soutenir les futures ventes de pétrole en Afrique de l'Est et de renforcer la position du groupe dans la chaîne d'approvisionnement énergétique du continent.