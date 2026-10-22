Les obligations d'État sud-africaines ont rebondi après que le ministre des Finances, Enoch Godongwana, a annoncé son intention de réduire les émissions hebdomadaires de dette et d'introduire des règles budgétaires visant à contrôler l'endettement public.

Lors de la présentation du budget à moyen terme du pays le 21 octobre 2026, M. Godongwana a déclaré que la dette publique avait atteint un pic de 78,4 % du produit intérieur brut au cours de l'exercice 2025-2026 et qu'elle devrait désormais diminuer. Le rendement des obligations d'État sud-africaines à 10 ans a baissé de 12 points de base pour s'établir à 8,84 %, tandis que le rand s'est apprécié de 0,1 % pour atteindre 16,37 par dollar pendant la séance.

Le Trésor national a réduit les émissions hebdomadaires d'obligations à taux fixe de 600 millions de rands, les ramenant à 1,95 milliard de rands, et celles d'obligations indexées sur l'inflation de 100 millions de rands, les ramenant à 900 millions de rands. Ces modifications prendront effet entre le 30 octobre et le 3 novembre.

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Le gouvernement a également annoncé son intention de racheter des obligations existantes afin de gérer le remboursement de la dette. Les besoins d'emprunt totaux pour l'exercice 2026-2027 sont estimés à 443,2 milliards de rands (27 milliards de dollars), contre 380 milliards de rands prévus en février, principalement en raison du programme de rachat d'obligations.

Le gouvernement prévoit que son déficit budgétaire consolidé se réduira à 3,9 % du PIB au cours de l'exercice se terminant en mars 2027, contre une prévision antérieure de 4 %. L'excédent budgétaire primaire, qui exclut le paiement des intérêts, devrait passer de 1 % en 2025-2026 à 1,7 % du PIB cette année. Le Trésor prévoit également de percevoir 17,1 milliards de rands de recettes fiscales supplémentaires par rapport aux estimations de février, grâce notamment aux recettes provenant des sociétés minières. Le gouvernement prévoit d'utiliser une partie de ces fonds supplémentaires pour des investissements dans les infrastructures et d'autres dépenses prioritaires.

M. Godongwana a également annoncé un projet de loi visant à établir un ancrage budgétaire afin de limiter l'accumulation de la dette et de renforcer la surveillance des finances publiques. Le cadre proposé exigerait de chaque gouvernement qu'il fixe des objectifs budgétaires, rende compte des progrès réalisés et explique les écarts au Parlement. Ce projet de loi devrait être présenté en 2027. Le gouvernement a également annoncé des réductions temporaires des taxes sur les carburants afin d'alléger la pression sur les ménages et les entreprises, en abaissant les taxes sur le diesel de 3 rands par litre et celles sur l'essence de 1,50 rand par litre, du 4 novembre au 1er décembre.

Malgré l'amélioration des finances publiques, le Trésor a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour 2026, les ramenant de 1,6 % en février à 1,2 %, invoquant la pression exercée par les prix de l'énergie et la conjoncture économique mondiale. Le gouvernement prévoit une croissance de 1,6 % en 2027 et de 2 % d'ici 2029. Les investisseurs ont salué les perspectives en matière d'endettement et la réduction des émissions obligataires, qui pourraient faire baisser les coûts d'emprunt. Le gouvernement devra maintenir des excédents budgétaires et stimuler la croissance économique pour pérenniser la baisse prévue de la dette.

Points clés à retenir

La décision de l'Afrique du Sud de réduire ses émissions obligataires tout en mettant en place des règles budgétaires pourrait renforcer la confiance des investisseurs dans son marché de la dette publique et faire baisser les coûts d'emprunt à terme. La dette publique a atteint 78,4 % du PIB en 2025-2026, marquant un tournant après des années de hausse alimentées par les déficits budgétaires, le soutien aux entreprises publiques et une croissance économique faible.

La réduction de l'offre hebdomadaire d'obligations pourrait soutenir les cours des titres, car les investisseurs auront moins de titres à acheter lors des adjudications régulières. Les cours et les rendements des obligations évoluant en sens inverse, la demande de titres existants peut faire baisser les rendements. La baisse du rendement à 10 ans à 8,84 % à la suite de l'annonce du budget reflète cette relation.

La baisse des coûts d'emprunt réduirait la pression sur les finances publiques, permettant ainsi de consacrer davantage de recettes aux infrastructures, à la santé, à l'éducation et à d'autres services plutôt qu'au paiement des intérêts. Toutefois, les besoins d'emprunt totaux du gouvernement ont augmenté pour atteindre 443,2 milliards de rands pour 2026-2027, en partie en raison des rachats d'obligations prévus.

Cela signifie qu'une baisse des émissions hebdomadaires ne se traduit pas nécessairement par une diminution des besoins globaux de financement. L'« ancrage budgétaire » proposé instaurerait un cadre obligeant les futurs gouvernements à publier leurs objectifs en matière de dette et de budget et à justifier tout écart devant le Parlement. Son efficacité dépendra de sa mise en oeuvre et de son respect.

L'Afrique du Sud est également confrontée à des défis économiques, avec une croissance prévue à 1,2 % en 2026 et des coûts énergétiques pesant sur les entreprises et les ménages. Le renforcement du recouvrement fiscal a permis d'améliorer les recettes, mais le maintien d'excédents budgétaires nécessitera une expansion économique et une maîtrise des dépenses.

Pour les investisseurs, les principaux indicateurs seront les rendements des obligations d'État, les ratios dette/PIB, les recettes fiscales, la croissance économique et les progrès en matière de législation budgétaire. De nouvelles baisses des rendements pourraient réduire les coûts de financement des entreprises et soutenir l'investissement, tandis que des reculs en matière de discipline budgétaire ou de croissance pourraient inverser les gains enregistrés sur le marché obligataire.