Maroc: Marathon de la capitale - Quarante-deux kilomètres pour les uns, quarante-deux détours pour les autres

Dimanche 25 octobre, la 17e édition du marathon de Casablanca s'élancera sur 42,195 kilomètres, une distance inventée par les Grecs pour annoncer une victoire et que nous avons perfectionnée pour publier une histoire. Car on ne court plus, on documente. Cette année, l'épreuve s'appelle même « Crédit du Maroc Casablanca Marathon », ce qui est d'une cohérence parfaite: on y court à crédit, on y souffre au comptant, et l'ostéopathe vous présente la facture le lundi.

Le dictionnaire du parfait coureur

Le coureur moderne se reconnaît à sa panoplie complète: tenue technique qui respire mieux que lui, montre connectée qui connaît son rythme cardiaque mieux qu'un cardiologue, gel énergétique au goût de dentifrice sucré, et bien sûr le selfie de départ, preuve indispensable de souffrance anticipée.

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Le plus beau, c'est la langue. Le coureur ne marche pas, il « récupère ». Il ne se repose pas, il travaille à sa fraction. Il n'a pas mal aux genoux, il écoute son corps, lequel, il est vrai, ne dit pas grand-chose de flatteur. Et gare à celui qui lui demande combien de kilomètres il a courus dans la semaine: il vous répondra avec la gravité d'un ministre présentant son bilan, chiffres au dixième près et excuses pour le dénivelé, d'ailleurs modeste, puisque le parcours est annoncé plat et rapide, ce qui prive les moins performants de leur alibi favori.

Toute la ville est sur le parcours, sauf votre rue

Mais la fête d'un groupe de personnes peut entraîner un tourment pour les autres. Les organisateurs annoncent plus de 15.000 participants, dont un millier de marathoniens. D'autre part, la plupart nous bloqueront sur des distances plus courtes, mais avec le même enthousiasme. Le départ sera donné au pied de la mosquée Hassan II, sur le boulevard Sidi Mohammed Ben Abdellah, dès sept heures et demie du matin, à l'heure où on ne devrait croiser que le boulanger et le chat.

La caravane se dirigera ensuite vers Anfa, Maârif, Hay Hassani et Aïn Diab, avant de revenir par la Corniche en passant par le boulevard Abdelhadi Boutaleb, le stade Mohammed V, le Grand Théâtre et le parc de la Ligue arabe. Le parcours sera sécurisé entièrement et fermé à la circulation automobile. Presque toute la ville est sur la route, sauf peut-être votre rue, qui est évidemment celle dont vous aviez besoin.

Des flèches, pas des solutions

Souvenons-nous que l'an dernier, on nous promettait des itinéraires fléchés. Or une flèche indique une direction, jamais une solution. Elle vous dit de tourner à droite, pas où vous pourrez reprendre à gauche. Et c'est là que le Casablancais, citoyen aguerri par des décennies de circulation et d'embouteillages, se découvre une vocation de géographe: il consulte une carte qu'il ne comprend pas, interroge un agent qui ne sait pas davantage, et finit par suivre la voiture de devant, dans l'espoir qu'elle sache où elle va.

L'itinéraire de remplacement, testé sur canapé

Les organisateurs ont tout préparé. Pour les automobilistes, ils conseillent de se garer place des Nations unies, au Twin Center ou à la Ligue arabe, avec cette formule qui résume l'art de la planification casablancaise: «Arrivez tôt.» Pas un mot sur la façon de partir, mais on ne peut pas tout prévoir. Pour ceux que cela dérange malgré tout, voici donc en exclusivité un itinéraire de remplacement. Option 1: ne pas sortir. Option 2: sortir, mais à pied, ce qui présente l'avantage de vous inscrire d'office parmi les marathoniens, sans dossard ni médaille.

Option 3: partir la veille et revenir la semaine suivante. Option 4: le tramway T1, arrêt Mosquée Hassan II, que les organisateurs recommandent eux-mêmes. Quoique les années précédentes, ses lignes ont été perturbées jusqu'à quatorze heures, ce qui revient à l'option 1 avec un ticket supplémentaire. Chacune de ces solutions a été testée avec succès par l'auteur de ces lignes devant son canapé.

Les mille et une conséquences

Examinons maintenant les mille et une conséquences, dont nous ne retiendrons que les plus savoureuses. La voiture mal garée, notre première découverte, n'est pas volée mais enlevée, l'administration ayant prévenu l'an dernier que les véhicules en zone interdite seraient remorqués. Le boulanger du coin, dont les clients, bloqués de l'autre côté de la rue, regardent les baguettes avec nostalgie. Le déjeuner dominical chez la belle-mère, enfin, qui devient un parcours du combattant, mais celui-ci sans eau ni ravitaillement. Et que dire du taxi, qui découvre que le compteur ne tourne pas quand la route est fermée, et que la tristesse, elle, ne se facture pas?

Réveillez-vous avec enthousiasme

Il y a aussi le son. L'organisation promet des animations musicales, des encouragements du public et une fête populaire sur tout le parcours, ce qui est une façon élégante de dire que dimanche matin, à l'heure où les gens sérieux dorment, une enceinte vous invitera à vous réveiller avec enthousiasme. Le voisin, qui a passé sa semaine à mériter sa grasse matinée, comprend que l'enthousiasme collectif est un bien public auquel on ne peut échapper. Le chat, mieux informé, a déjà déménagé chez la voisine.

Faisons les comptes

Comme tout bon chroniqueur qui se respecte, faisons les comptes. Au passif: des routes coupées pendant des heures, des déviations plus poétiques que pratiques, des voitures enlevées, des tympans mobilisés, des Casablancais qui ont dû faire acte de présence malgré eux. A l'actif: une ville qui retrouve, le temps d'une matinée, un air presque respirable sans voitures, un parcours homologué World Athletics et AIMS, un marathon qui monte en gamme avec le label Élite de World Athletics, des coureurs de soixante pays qui découvrent la ville blanche, des bénévoles, des sportifs du dimanche qui se découvrent des jambes, un village du marathon ouvert gratuitement au public toute la semaine, une image de métropole sportive et accueillante, et un record de participation en ligne de mire. Dans la balance, quelques heures de gêne contre une année de rayonnement: le verdict penche, avouons-le, du côté du marathon.

Le marathon passe, les embouteillages restent

En attendant, que vous soyez sur le parcours ou sur le canapé, applaudissez les coureurs, saluez les bénévoles et prenez votre mal en patience. Le marathon passe, les embouteillages, eux, sont éternels et personne n'a jamais songé à leur décerner un label Élite.