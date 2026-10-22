Maroc: Admission temporaire pour perfectionnement actif - L'ATPA représente près de 50% des échanges extérieurs du pays

Le régime de l'admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA) reste un pilier des échanges extérieurs du Maroc. Selon l'Office des Changes, les échanges réalisés sous ce dispositif ont augmenté de 4,2% en 2025, soit un gain de 23,3 milliards de dirhams (MMDH). Avec et sans paiement confondus, ils ont franchi la barre des 580,6 MMDH, contre 557,3 MMDH un an plus tôt, selon son rapport annuel sur le commerce extérieur du Maroc au titre de 2025.

Porté notamment par le dynamisme des engrais et du câblage électrique, ce dispositif a représenté 44,9% de l'ensemble des échanges commerciaux du Royaume, contre 45,8% en 2024. Il confirme ainsi le poids de l'ATPA dans le commerce extérieur marocain.

Les réexportations en suite d'admission temporaire pour perfectionnement actif (avec et sans paiement) ont progressé de 4,0% en 2025, soit un supplément de 13,8 MMDH, a indiqué l'Office des Changes dans rapport annuel précisant qu'elles représentent désormais 76,3% de l'ensemble des exportations du Royaume.

Les réexportations en suite d'ATPA avec paiement représentent, quant à elles désormais 62,9% des exportations marocaines, contre 61% en 2024. Cette évolution confirme la place croissante de ce mécanisme de transformation industrielle dans les ventes du Royaume à l'étranger.

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Engrais et équipements électriques soutiennent les réexportations

Les réexportations en suite d'ATPA avec paiement ont augmenté de 6,1%, soit une progression de 17,1 MMDH, pour atteindre 295,6 MMDH en 2025 contre 278,6 MMDH l'année précédente. Cette performance est portée par les engrais naturels et chimiques ainsi que par les fils, câbles et conducteurs isolés pour l'électricité dont les valeurs ont progressé respectivement de 8,3 MMDH et de 8,2 MMDH.

A l'inverse, les voitures de tourisme ont de leur côté enregistré un recul de 5,8 MMDH en 2025, illustrant les performances contrastées des différentes filières exportatrices.

Dans le même temps, les réexportations en suite d'ATPA sans paiement ont reculé de 5,0%, soit une baisse de 3,3 MMDH, principalement sous l'effet des composants électroniques dont la valeur a diminué de 3 MMDH.

Les importations avec paiement poursuivent leur progression

Les importations en ATPA avec paiement ont poursuivi leur trajectoire ascendante. Elles ont augmenté de 6,7%, pour atteindre 177,8 MMDH en 2025, contre 166,5 MMDH en 2024, selon le rapport de l'Office des Changes.

Cette hausse est portée en premier lieu par les produits bruts dont les importations ont progressé de 6,3 MMDH, principalement sous l'effet de l'envolée des importations de soufres bruts et non raffinés, en hausse de 6,1 MMDH. Viennent ensuite les demi-produits et les biens d'équipement dont les importations ont progressé respectivement de 2,5 MMDH et de 1,2 MMDH en 2025, selon le document.

À l'inverse, les importations réalisées en ATPA sans paiement se sont pour leur part légèrement inversé durant la même période. L'Office indique qu'elles ont baissé de 3,8%, soit un recul de 1,7 MMDH, pour s'établir à 44,3 MMDH en 2025 contre 46,1 MMDH de 2024.

Selon l'institution publique ce fléchissement s'explique avant tout par le recul marqué des composants électroniques, dont la valeur a reculé de 40,5%, soit 2,6 MMDH. Cette baisse a été partiellement compensée par la hausse des parties d'avions et d'autres véhicules aériens (+2,4 MMDH).

Les appareils de coupure et de connexion des circuits électriques ont également contribué au recul, avec une baisse de 12,6%, soit 685 millions de dirhams.