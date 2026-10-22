Tunisie: Les prix du thé et du riz de l'Office tunisien du commerce restent inchangés

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a précisé que les décisions prises en octobre 2026 concernant les prix de certaines catégories de thé et de riz s'appliquent exclusivement aux produits commercialisés par les opérateurs privés. Les prix des produits distribués par l'Office de Commerce de la Tunisie ( OCT ) demeurent inchangés.

Dans un communiqué publié jeudi sur sa page officielle, le ministère a indiqué que les interprétations relayées au sujet de ces décisions ne reflètent pas leur portée réelle ni leurs objectifs. Il a souligné que l'OCT , principal fournisseur du marché pour ces produits, n'a procédé à aucune augmentation des prix du thé et du riz qu'il commercialise.

Les mesures annoncées visent les variétés distribuées par les opérateurs privés, dans un contexte de hausse des prix constatée lors de l'examen des demandes d'homologation soumises au ministère.

Selon le communiqué, les prix au kilogramme ont dépassé 16 dinars pour le thé vert, 20 dinars pour le thé rouge et 28 dinars pour le thé noir sri-lankais. Pour le riz, ils ont excédé 4,500 dinars le kilogramme pour le riz étuvé et 7,500 dinars pour le riz basmati.

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Le ministère affirme que la fixation des prix de ces produits vise à mieux maîtriser leur évolution. Il réitère également son engagement à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, notamment à travers le suivi des prix et le renforcement du contrôle des circuits de distribution.

Enfin, le département indique que ses services ont entamé la mise en oeuvre d'un plan d'action global destiné à renforcer les mécanismes d'intervention sur le marché et à améliorer les conditions de vie des citoyens.

M.B