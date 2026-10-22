Tunisie: Plan de développement - Insister sur la reconversion de la dette extérieure

A l'occasion de l'examen du projet de budget de l'État et de celui de la loi de finances (PLF 2027), lors d'une récente réunion du Conseil des ministres, présidé par le Chef de l'Etat, l'accent a été mis, de nouveau, sur l'importance de l'approche participative marquée, effectivement, par la tenue de milliers de réunions à l'échelle aussi bien locale que régionale, dans le but évident de mettre en avant les besoins et les préoccupations des citoyens, toutes catégories confondues, et à travers toutes les régions de la Tunisie sans exclusive.

L'examen de ce projet de budget intervient à un moment où le pays fait face une conjoncture nationale qui demeure complexe et à un contexte mondial où les tensions et les crises sont légion avec des conflits armés aux quatre coins de la planète Terre, à savoir une guerre dévastatrice entre l'Ukraine et la Russie, les opérations militaires dans la région névralgique du Golfe, sans oublier les clivages meurtriers dans bon nombre de contrées du continent africain.

Pour répondre à ces défis, indépendants de notre volonté, le projet de budget touchant à la première année du plan quinquennal de développement, 2026/2030, l'Etat prône des méthodes différentes de celles du passé dans le sens où les orientations mises en place consistent en des propositions faites par les structures locales avant de les remonter au niveau central mettant en pratique le système institutionnel fondé sur les conseils locaux, régionaux et les conseils des régions et des districts, dans la mesure où ceci consacre le principe des projets proposés par les citoyens eux-mêmes.

Cette démarche respecte le concept de la priorité accordée à la volonté du peuple sans omettre le rôle fondamental de l'Etat, plus spécialement dans le domaine social, en l'occurrence les secteurs essentiels, à savoir l'éducation, la santé, le transport public et le droit à un logement décent ainsi que le droit au travail dans des conditions dignes et avec une rémunération équitable.

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L'autre volet sur lequel ne cesse d'insister le Président Kaïs Saïed pour parvenir à la réalisation d'un développement global et durable n'est autre que la transformation des dettes contractées et accumulées au fil des années en investissements utiles au profit des citoyens.

En effet, il s'agit d'une revendication, maintes fois réitérée, quant à la reconversion de la dette extérieure de la Tunisie en projets d'investissement et de reconstruction des services publics, surtout que ces créances, comme l'a confirmé le Chef de l'Etat, n'avaient pas profité au peuple tunisien sans nier, toutefois, le respect des engagements financiers du pays dans le sens où il a honoré l'ensemble de ses engagements sans le moindre retard dans le remboursement de ses échéances.

Cette proposition de reconversion de la dette est considérée, à juste titre, en tant que moyen d'alléger la charge du service de la dette extérieure tout en s'inscrivant dans le cadre de la stratégie tunisienne de refus des conditionnalités du FMI et de recherche de financements alternatifs, dans un contexte où la dette publique reste élevée.

Ainsi, la détermination de la Tunisie nouvelle est sans faille avec des efforts redoublés pour convertir, justement, cette dette en investissements destinés à reconstruire les infrastructures publiques et lancer des projets conformes aux objectifs nationaux et aux aspirations du peuple.

Cette même détermination est traduite, d'une manière on ne peut plus claire, par les propos présidentiels assurant que l'histoire des États et des nations est marquée par des moments où les peuples ont rendez-vous avec leur destin pour façonner leur propre histoire tout en affirmant, en substance, qu'en cette période décisive, il n'y a pas de place pour «les mains tremblantes, les hésitations ou une pensée aliénée».