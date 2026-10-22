Tunisie: PLF 2027 - Le député Fadhel Ben Turkia dément toute hausse des prix de l'alcool au profit des caisses sociales

« Le projet de loi de finances pour l'année 2027 n'intègre aucune proposition d'augmentation des prix des boissons alcoolisées au profit des caisses sociales ». C'est ce qu'a précisé d'emblée ce jeudi 22 octobre 2026, le député à l'Assemblée des représentants du peuple et membre de la commission des finances, Fadhel Ben Torkeya pour couper court aux rumeurs récentes sur le sujet.

Invité sur les ondes de la radio Jawhara FM dans l'émission Sabah El Ward, le député a expliqué qu'il s'agit d'une simple idée avancée par certains parlementaires, laquelle n'a pas encore fait l'objet d'une formalisation législative. Dans ce même ordre d'idées, il a souligné que le nouveau projet de loi de finances adopte une trajectoire résolument économique tout en affichant des indicateurs favorables.

« Le projet met aussi l'accent sur l'accompagnement des entreprises émergentes en prévoyant la prise en charge par l'État des cotisations de sécurité sociale pour les startups et les petites entreprises sur une période de cinq ans », note-t-il. Et d'ajouter que ce dispositif incitatif sera complété par une exonération totale d'impôts d'une durée équivalente pour les entreprises nouvellement créées.

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Fadhel Ben Torkeya a conclu en indiquant que le projet de loi intègre également des mécanismes de soutien direct aux établissements publics ainsi qu'une stratégie visant à réduire l'endettement extérieur du pays.

A noter que cette mise au point s'inscrit au coeur des débats parlementaires qui entourent l'examen des dispositions fiscales, où les députés cherchent à concrétiser les promesses d'allègement de la dette nationale tout en explorant de nouvelles niches de recettes pour les caisses de sécurité sociale.

A rappeler que conformément à la loi organique du budget, toute proposition d'amendement ou de texte additionnel formulée par les parlementaires doit impérativement s'accompagner de mécanismes de compensation financière réels, afin de ne pas aggraver le déficit budgétaire global initialement projeté par le pouvoir exécutif.

L'évocation d'un relèvement des taxes sur les produits de consommation non essentiels, à l'instar des boissons alcoolisées ou des jeux de hasard, constitue une stratégie récurrente au sein des commissions pour financer le rôle social de l'État sans alourdir la pression fiscale sur les entreprises productives.

Le choix d'orienter le projet de loi de finances de l'exercice vers des incitations massives à l'investissement et à l'exonération fiscale des jeunes promoteurs marque ainsi une volonté claire de stimuler la croissance par l'offre, tout en reportant les réformes structurelles de la fiscalité indirecte à des arbitrages ultérieurs en séance plénière.