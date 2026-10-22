Tunisie - 32 557 nouveaux recrutements prévus dans le budget de l'État pour 2027

Le projet de budget de l'État pour 2027 prévoit des dépenses de rémunération de l'ordre de 27,349 milliards de dinars, contre 25,267 milliards de dinars estimés pour 2026, soit une augmentation de 8,2 %. Cette progression s'explique notamment par l'ouverture de nouveaux postes dans la fonction publique, la régularisation de situations professionnelles précaires et la prise en compte des augmentations de salaires prévues dans le secteur public sur la période 2026-2028.

Selon les données figurant dans le document relatif au projet de budget, la masse salariale prévue pour 2027 représenterait 39,7 % des dépenses totales du budget de l'État, hors remboursement du principal de la dette, et 13,7 % du produit intérieur brut (PIB).

La hausse projetée intervient dans un contexte marqué par la poursuite des efforts visant à promouvoir l'emploi et à garantir le travail décent. Elle tient également compte de l'impact financier des augmentations de rémunérations dans le secteur public pour la période 2026-2028, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi de finances pour 2026.

L'éducation en tête de la répartition sectorielle

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Le secteur de l'éducation mobiliserait la part la plus importante des dépenses de rémunération prévues pour 2027, avec 8,220 milliards de dinars, soit 30 % du total.

Le ministère de l'Intérieur arrive en deuxième position, avec 4,404 milliards de dinars, représentant 16 % de l'enveloppe globale. Il est suivi par le ministère de la Défense nationale, auquel seraient alloués 3,307 milliards de dinars, soit 12 %, et par le secteur de la santé, avec 3,172 milliards de dinars, également équivalant à 12 %.

L'enseignement supérieur et la recherche scientifique bénéficieraient de 1,785 milliard de dinars, soit 6 % des dépenses de rémunération, tandis que le ministère des Finances disposerait de 1,321 milliard de dinars, représentant 5 %.

Les secteurs de la Justice, de l'Agriculture, ainsi que de la Jeunesse et des Sports se verraient attribuer chacun 3 % de l'enveloppe. Les autres secteurs et établissements publics représenteraient, quant à eux, 10 % du total, soit près de 2,778 milliards de dinars.

Plus de 32 500 nouveaux postes prévus

Le projet de budget de l'État pour 2027 prévoit également l'ouverture de 32 557 nouveaux postes, répartis entre plusieurs secteurs et programmes de recrutement et de régularisation professionnelle.

Les secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur arrivent en tête avec 7 388 postes, soit 22,7 % du total des recrutements prévus.

Le programme de régularisation de la situation professionnelle des ouvriers des chantiers âgés de plus de 45 ans représente le deuxième contingent le plus important, avec environ 5 663 postes, soit 17,4 % de l'ensemble.

Le ministère de l'Intérieur bénéficierait de 4 736 postes, correspondant à 14,5 % des recrutements, tandis que le secteur de la santé se verrait attribuer 4 000 postes, soit 12,3 %. La Défense nationale compterait, pour sa part, 3 704 nouveaux postes, représentant 11,4 % du total.

Les autres recrutements concerneraient notamment le secteur de l'Agriculture, avec 1 300 postes (4 %), et celui de la Justice, avec 1 277 postes (3,9 %). Les secteurs de la Jeunesse, des Sports et de la Culture bénéficieraient de 1 221 postes, soit 3,8 %, tandis que le ministère des Finances disposerait de 1 028 postes, représentant 3,2 %.

Par ailleurs, 740 postes seraient réservés à l'achèvement du programme de régularisation de la situation des titulaires d'un doctorat au ministère de l'Enseignement supérieur, soit 2,3 % des recrutements prévus. Les autres secteurs se verraient attribuer 1 500 postes, correspondant à 4,6 % du total.

Le poids de la masse salariale en baisse depuis 2021

Le document relatif au projet de budget souligne également la diminution progressive du poids de la masse salariale dans le PIB au cours des dernières années.

Ce ratio est passé de 15,3 % en 2021, pour une masse salariale de 21,182 milliards de dinars, à 15,1 % en 2022, malgré une enveloppe de 21,125 milliards de dinars. Il s'est ensuite établi à 14,5 % en 2023, pour une masse salariale de 21,703 milliards de dinars, puis à 13,9 % en 2024, avec 22,273 milliards de dinars.

La tendance s'est poursuivie en 2025, année durant laquelle le poids de la masse salariale a atteint 13,6 % du PIB, pour un montant de 23,281 milliards de dinars.

Pour 2026 et 2027, ce ratio devrait se stabiliser autour de 13,7 %, selon les prévisions présentées dans le document budgétaire.