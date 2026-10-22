Tunisie: Tourisme - Le New York Times consacre un itinéraire de 36 heures à la capitale

Entre vestiges antiques et scène créative en plein essor, Tunis séduit le New York Times. Dans un article publié le 15 octobre 2026, le quotidien américain décrit une capitale qui se réinvente sous l'impulsion d'une jeune génération, mêlant héritage ancestral et modernité expérimentale.

Intitulé "Tunis, la capitale vibrante de la Tunisie, regorge de merveilles antiques et modernes. Découvrez notre itinéraire de 36 heures dans cette ville méditerranéenne", l'article propose un itinéraire de 36 heures sur un parcours d'environ 16 kilomètres.

Ce parcours relie les vestiges de l'antique Carthage, face à la Méditerranée, aux souks animés de la médina, qui s'étendent autour de la mosquée Zitouna, avant de rejoindre le village de Sidi Bou Saïd, perché sur les falaises et récemment inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

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L'article met en lumière une ville en pleine effervescence créative. À La Goulette, de vastes espaces d'art contemporain gagnent en visibilité. À La Marsa, des artisans revisitent les vêtements traditionnels pour les adapter aux tendances actuelles. Dans les restaurants, des chefs réinterprètent les spécialités locales en s'inspirant d'un patrimoine culinaire forgé par des siècles d'échanges culturels. "Où que l'on se tourne, cette ville ancienne semble réserver une surprise moderne et captivante à chaque coin de rue", souligne l'auteure de l'article.

Les exportations tunisiennes de produits biologiques ont enregistré une progression de 22,4 % en volume à 58 450,2 tonnes et de 32,7 % en valeur à 740,92 millions de dinars (MD), au cours des neuf premiers mois de l'année 2026, selon les données publiées par la Direction générale de l'Agriculture Biologique, relevant du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, publiées par l'ONAGRI.

Cette dynamique commerciale s'appuie sur un réseau de 69 exportateurs qui ont expédié des produits biologiques vers 46 pays répartis sur cinq continents.

L'Italie demeure le principal marché de destination en absorbant 33 % des volumes exportés, suivie par les États-Unis avec 24 % et l'Espagne avec 20 %. La France et l'Allemagne accueillent respectivement 8 % et 5 % des exportations, tandis que les autres partenaires internationaux se partagent les 10 % restants.

L'huile d'olive biologique constitue le moteur principal de cette dynamique avec 51 290 tonnes exportées pour une valeur de 667,6 MD sur la période allant de janvier à septembre 2026, représentant 87,7 % des volumes biologiques exportés et 90,1 % des recettes du secteur.

Pour la campagne oléicole 2025/2026 (du 1er novembre 2025 au 30 septembre 2026), les exportations d'huile d'olive biologique ont cumulé 58 762,7 tonnes pour 770,45 MD, soit des hausses respectives de 15,4 % en volume et 7,9 % en valeur par rapport à la même période de la saison écoulée.

L'huile d'olive biologique représente ainsi 14,7 % des exportations globales d'huile d'olive de la Tunisie et 15,3 % des recettes oléicoles totales, avec un prix moyen de 13,112 dinars le kilo. L'huile en vrac domine très largement avec 55 111,4 tonnes, tandis que l'huile conditionnée a atteint 3648,5 tonnes pour 60,8 MD.

Le secteur des dattes biologiques a également affiché des performances en hausse sur la campagne 2025/2026 avec 9 843,6 tonnes exportées pour des recettes de 105,8 MD, marquant une progression de 13,4 % en volume et de 39 % en valeur.

Les dattes biologiques représentent 6,2 % des volumes totaux de dattes exportés par le pays et 10,4 % des recettes de la filière, grâce à la contribution de 20 exportateurs vers 23 pays. Les dérivés de dattes biologiques constituent la part prédominante des ventes avec 6756,6 tonnes générant 73,5 MD.

L'Allemagne est le premier acheteur de dattes biologiques tunisiennes avec 32 % des parts de marché, devant la Belgique avec 13 %, les Pays-Bas avec 11 %, la France avec 8 % et les États-Unis avec 8 %.

Toujours selon la même source, les produits biologiques diversifiés ont enregistré 310,1 tonnes exportées pour une valeur de 4,12 MD entre janvier et septembre 2026.

Cette catégorie réunit 38 produits exportés par 8 opérateurs vers 10 destinations, dominée par les produits forestiers qui totalisent 192,9 tonnes pour 2,11 MD, suivis des produits de l'arboriculture fruitière (63,8 tonnes pour 0,66 MD), des produits céréaliers et des légumes...

La Slovénie constitue le premier marché récepteur de ces produits diversifiés avec 43,4 % des volumes, suivie de la France avec 29,4 % et de la Belgique avec 10,4 %.