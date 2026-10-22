Tunisie - Le partenariat avec ONU-Habitat axé sur le logement durable et inclusif

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, a examiné mercredi avec la directrice régionale des États arabes du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Rania Hedia, les moyens de renforcer la coopération dans les domaines du développement urbain et de la politique du logement.

Cette rencontre, tenue au siège du ministère, s'inscrit dans le cadre des préparatifs du plan d'action conjoint entre le ministère et ONU-Habitat pour l'année 2027, selon un communiqué du département publié mercredi soir.

Les discussions ont notamment porté sur les différents axes de coopération, ainsi que sur les études et les programmes en cours de réalisation.

Parmi les projets évoqués figure un accord conclu en faveur de la Tunisie entre le bureau d'ONU-Habitat et la Fondation Alwaleed Philanthropies, visant à faciliter l'accès des personnes handicapées au logement et aux services essentiels dans plusieurs villes du pays.

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Les deux parties ont également examiné l'état d'avancement du projet pilote mené avec la Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT), dans le cadre du programme « Jalon pour un développement immobilier durable », ainsi que les travaux de révision de la stratégie nationale du logement.

Slah Zouari a salué les efforts d'ONU-Habitat en faveur du développement en Tunisie, réaffirmant la volonté de renforcer le partenariat pour soutenir des politiques de logement inclusives et durables.

De son côté, Rania Hedia a souligné l'importance de consolider cette coopération et d'adopter une approche intégrée associant développement urbain, aménagement du territoire et valorisation du patrimoine urbain, afin de favoriser des villes et des territoires plus durables, inclusifs et résilients.

La rencontre s'est déroulée en présence de responsables du ministère et d'ONU-Habitat en Tunisie.