Tunisie: La Bourse de Tunis réélue au Conseil d'administration de la Fédération arabe des marchés de capitaux

La Bourse de Tunis a été réélue membre du Conseil d'Administration de la Fédération arabe des marchés de capitaux (AFCM) pour la période 2026-2028.

Le Directeur Général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun , avait été désigné en 2025, au poste de Président du conseil d'administration de l'AFCM suite à la tenue, les 13 et 14 mai 2025, à Tunis de la Conférence annuelle 2025 de la fédération.

Le 21 octobre 2026, l'AFCM a annoncé son nouveau conseil d'administration à la suite de la réunion de son assemblée générale marquant, ainsi, un nouveau chapitre de leadership stratégique de collaboration régionale et de poursuite de l'avancement des marchés de capitaux arabe.

Le conseil d'administration est présidé par le Directeur général du groupe Abu Dhabi Securities Exchange, aux Émirats arabes unis, Abdulla Alnuaimi, selon un communiqué publié par l'AFCM.

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Il comprend, également, des représentants de plusieurs places financières arabes, notamment, celles d'Arabie saoudite, de Bahreïn, d'Égypte, d'Oman et de Palestine, ainsi que des institutions spécialisées dans les activités de compensation, de dépôt et de conservation des titres.

Créée en juin 1978 et basée à Beyrouth (Liban), la Fédération arabe des marchés de capitaux est l'association sectorielle de la région.

Elle regroupe 18 bourses, 8 chambres de compensation et de nombreux membres affiliés (institutions financières, sociétés de courtage et associations industrielles locales) de toute la région arabe.

La Fédération a été créée pour contribuer au développement de réglementations et à la promotion de législations harmonisées et proactives, ainsi que pour échanger des points de vue et offrir des opportunités de coopération entre les membres.