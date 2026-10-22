Tunisie: Police municipale - 414 installations anarchiques supprimées en 24 heures

22 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les unités de la police municipale ont procédé à la suppression immédiate de 414 points d'installation anarchiques et relevé 176 procès-verbaux économiques au cours des dernières 24 heures, sur l'ensemble du territoire tunisien, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur publié jeudi sur son site officiel.

Dans le cadre de leurs interventions liées à la sécurité générale, les unités concernées ont également effectué 149 opérations de saisie, dressé 36 procès-verbaux judiciaires et présenté 17 personnes recherchées aux différentes unités de sécurité et structures judiciaires compétentes.

Les opérations menées ont, par ailleurs, permis la saisie de 42 balances, de dix motocyclettes et de deux voitures ne disposant pas de l'ensemble des documents légaux requis.

Sur le volet sanitaire, les interventions de la police municipale ont donné lieu à l'établissement de 221 infractions sanitaires, en plus des 176 procès-verbaux économiques relevés durant la même période, précise le ministère de l'Intérieur.

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