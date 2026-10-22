Tunisie: 4e édition du Festival National du Théâtre Tunisien « Saisons de la Création » - Entre Kairouan et Tunis

Organisé par le Théâtre national tunisien (TNT), sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, en partenariat avec le Centre des arts dramatiques et scéniques de Kairouan, la Délégation régionale aux affaires culturelles de Kairouan et l'Ecole supérieure de l'audiovisuel et du cinéma de Gammarth (ESAC), pour le volet formation, le festival place cette édition sous le slogan « Nouveaux horizons ».

C'est entre Kairouan et Tunis que la 4e édition du Festival national du théâtre tunisien « Saisons de la création » se tiendra du 23 octobre au 7 novembre 2026. Le programme annonce, outre les représentations théâtrales, des workshops, des séminaires et autres rencontres.

Organisé par le Théâtre national tunisien (TNT), sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, en partenariat avec le Centre des arts dramatiques et scéniques de Kairouan, la Délégation régionale aux affaires culturelles de Kairouan et l'Ecole supérieure de l'audiovisuel et du cinéma de Gammarth (Esac), pour le volet formation, le festival place cette édition sous le slogan « Nouveaux horizons ».

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Kairouan sera, cette année, le point de départ où sera lancé l'événement dans les différentes délégations du gouvernorat. On y accueillera, du 23 au 26 octobre 2026, la première étape du festival, dans le cadre de la session inaugurale « Rencontres théâtrales du centre à Kairouan », organisée par le Centre des arts dramatiques et scéniques de Kairouan, avec le soutien de la Délégation régionale aux affaires culturelles de Kairouan.

Tunis prendra ensuite le relais, du 30 octobre au 7 novembre, en abritant, entre autres, la compétition officielle réunissant 14 pièces parmi les plus récentes productions théâtrales tunisiennes.

Dans la capitale, le festival s'ouvrira avec « Le Fou » de Taoufik Jebali. Place le lendemain à la compétition officielle dont les représentations des 14 pièces sélectionnées, à raison de deux par jour avec débat, seront réparties entre Le 4e Art et l'espace El Teatro.

La clôture tunisoise sera marquée par la première de «Tchaïka», une production du Théâtre national tunisien, qui sera présentée au 4e Art. Inspirée de « La Mouette» d'Anton Tchekhov, la pièce est signée Moez Mrabet qui en assure la dramaturgie, la scénographie et la mise en scène.

Les oeuvres en compétition sont : « Les chaussures » (Sabbat) de Mounir Argui, « Hawes » de Zouhair Arroum, « Hamlet, comédie de la mort » de Khoubaieb Ayari, « Tête-à-tête » de Mohamed Kouas, « Mort express » de Lazhar Farhani, « Mirage » de Hafedh Khélifa, « Cloche » (Jaras) d'Assem Bettouhami, « Laps de temps » de Hamza Ouertatani, « Testostérone » de Cyrine Gannoun, « Une nuit d'automne » de Mohamed Barhoumi, « Brouva » de Walid Daghsni, « Fuite » (Houroub) de Mohamed Barkati, « Nouma » de Dalila Meftahi et « Fondu noir » (3, rue de Palestine) de Marwen Missaoui

Elles se disputeront les « Prix de la création théâtrale », avec des distinctions récompensant la mise en scène, le texte théâtral et la scénographie, ainsi que les interprétations féminine et masculine. Chacune de ces deux dernières récompenses étant dotée de 10.000 dinars. La plus haute distinction est le Grand Prix de la création théâtrale tunisienne, doté de 30.000 dinars.

Le jury chargé d'évaluer ces oeuvres est présidé par Mouna Noureddine et composé de Mounira Zakraoui et Ghazi Zaghbani. Nissaf Ben Hafsia en assure le rôle de membre rapporteuse.

Présidé par Lotfi Larbi Snoussi, le comité de sélection et de visionnage a réuni Seif Ferchichi (membre) et Saleh Faleh (membre rapporteur).

1ère édition des « Rencontres théâtrales du centre »

Kairouan donnera, donc, le coup d'envoi des activités du festival avec l'ouverture du colloque scientifique « La formation théâtrale en Tunisie et l'intelligence artificielle ». Les échanges porteront sur « L'état des lieux de la formation théâtrale en Tunisie et les mutations qu'imposent les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle».

Au cours de cette première, les élèves du Conservatoire public de musique et de danse assureront des performances musicales en direct. Un film documentaire consacré à l'histoire du mouvement théâtral dans la région sera, également, projeté dans le cadre de la section « Hommage et consécration ».

Les places Bab El Jalladine et des Arts abriteront des animations, du mapping et une performance nommée « Spectacle et rythme », portée par l'artiste Anis Lajmi.

Le complexe culturel Assad Ibn Fourat dévoilera une exposition produite par le Théâtre national tunisien, consacrée à l'affiche théâtrale et à la photographie. Intitulée « Chemins» (Douroub), elle réunit des images qui retracent les grandes étapes de la mémoire du théâtre tunisien.

Cette journée inaugurale s'achèvera dans la grande salle de spectacles du complexe culturel, avec la représentation (suivie d'un débat) de « Jacaranda », une production du Théâtre national tunisien.

Le festival investira, le 24 octobre, sous le thème « Les régions sur scène », plusieurs délégations du gouvernorat de Kairouan, à savoir: Hajeb El Ayoun, Menzel Mehiri, Nasrallah, Sbikha, Haffouz, Jhina, Al Alaa et Oueslatia. Au programme, des représentations théâtrales assurées par des troupes venues de différentes régions, des spectacles de marionnettes géantes, des arts de la rue et des animations destinées aux enfants. Le programme propose, aussi, une série d'ateliers consacrés à l'expression corporelle, à l'improvisation, à la fabrication de masques et de marionnettes, au jeu d'acteurs, au jeu dramatique, au storytelling, à la scène virtuelle et au langage corporel. A ces activités s'ajoutent une rencontre-débat autour du rôle du théâtre dans la lutte contre les comportements à risque, ainsi que deux rendez-vous participatifs : « Micro ouvert» et « Défi d'improvisation théâtrale », qui placent la prise de parole et la spontanéité au coeur de l'expérience théâtrale.

Les 24 et 25 octobre, le Centre des arts dramatiques et scéniques de Kairouan accueillera un workshop destiné aux enfants et aux usagers de l'établissement, intitulé « La théâtralisation des objets dans l'éducation préscolaire». Dirigé par l'homme de théâtre Nizar Saidi, cet atelier explorera les possibilités expressives des objets dans les pratiques éducatives destinées aux jeunes enfants.

Parallèlement, le complexe culturel Asad Ibn Fourat proposera, durant ces deux journées, plusieurs représentations théâtrales, dont « Sogra » (Une étoile dans le ciel), mise en scène par Hatem Derbel.

Le programme se poursuivra, le 26 octobre, à la Maison de la culture de Chebika, avec des spectacles de théâtre de rue et la pièce pour enfants « Pinocchio et ses amis ». Le Centre universitaire d'animation culturelle et sportive de Raqqada prendra également part à cette journée en accueillant la représentation de « Wahdi » (Seul).

Point final de cette première étape à Kairouan, la clôture officielle des « Rencontres théâtrales du centre » se tiendra au complexe culturel Asad Ibn Fourat, avec « Testostérone», une pièce de Cyrine Gannoun produite par le Théâtre El Hamra.

Hommages, rencontres et formations

Cette édition des « Saisons de la création » met à l'honneur deux figures majeures du théâtre tunisien : Mohamed Driss et Taoufik Jebali. A travers cet hommage, le festival salue leurs parcours, leurs contributions au développement de la pratique théâtrale en Tunisie et leur rôle dans l'enrichissement de la scène artistique nationale.

En écho à cela, la Galerie des Arts du 4e Art accueillera une exposition artistique dédiée à Mohamed Driss. Le programme « Ecrans des saisons » viendra compléter cet hommage en mettant en lumière les parcours créatifs de ces deux artistes d'exception, dont les oeuvres et les engagements ont marqué le paysage théâtral tunisien. Avec le programme « L'Agora des saisons », le festival ouvre un espace de dialogue et de réflexion consacré à la réalité des espaces de théâtre privés en Tunisie. Au coeur des échanges, un état des lieux des principaux défis auxquels ces structures sont confrontées, mais aussi une réflexion sur les moyens d'assurer leur pérennité et de consolider leur rôle dans la production et la diffusion théâtrales. Cette rencontre réunira les professionnels du secteur autour d'un partage d'expériences, de visions et de propositions concrètes. L'objectif est de faire émerger des recommandations pratiques susceptibles de nourrir l'élaboration d'un futur document de travail, destiné à accompagner le développement de ces espaces et à renforcer leur place dans le paysage théâtral tunisien. En partenariat avec l'Ecole supérieure de l'audiovisuel et du cinéma de Gammarth (Esac), trois masterclass seront programmées à partir du 30 octobre à la salle Le 4e Art, autour de trois disciplines complémentaires. La photographie théâtrale sera explorée sous la direction de Mohamed El Ayeb, tandis que la vidéo théâtrale fera l'objet d'un atelier encadré par Nidhal Guiga.

Le troisième rendez-vous sera consacré à la critique théâtrale, sous la supervision de Faouzia Mezzi. Les participants devront suivre les activités du festival jusqu'au 7 novembre, afin de prolonger leur apprentissage au contact des spectacles et des professionnels. A l'issue de ce parcours, trois prix d'encouragement, dotés chacun de 1.500 dinars, viendront récompenser les meilleures réalisations : la meilleure photographie théâtrale, le meilleur enregistrement vidéo de théâtre et le meilleur article de critique théâtrale.

Le jury du prix de la meilleure photographie théâtrale est présidé par Mohamed Ayeb et compte Amira Zili comme membre. Celui du prix de la meilleure vidéo théâtrale est composé de Selma Baccar et Nidhal Guiga. Et le jury du prix du meilleur article critique sur le théâtre, il est présidé par Faouzia Mezzi et compte Faiza Messaoudi en tant que membre.

«A travers ces masterclass et ces distinctions, le festival entend stimuler la créativité, encourager l'exigence artistique et offrir aux jeunes talents des perspectives concrètes pour faire entendre leur regard sur le théâtre tunisien», note le comité d'organisation.