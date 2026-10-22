Tunisie: Ligue 1 - Le match Stade Tunisien-Club Africain avancé à cette date

22 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La rencontre entre le Stade Tunisien et le Club Africain, comptant pour la 3e journée du championnat de la Ligue 1 et initialement prévue le 5 novembre prochain, a été avancée au 3 novembre, a annoncé jeudi la Ligue nationale de football professionnel (LNFP).

Aussi, les matches en retard de la 7e journée, initialement programmés le 1er novembre, ont-ils été reportés aux 7 et 8 novembre, a ajouté la Ligue .

La LNFP a précisé que cette modification du calendrier intervient à la demande de la Commission fédérale des compétitions et du sélectionneur national, Mouine Chaabani, afin de permettre à la sélection de préparer les prochaines échéances importantes dans les meilleures conditions.

Pour rappel, l'équipe de Tunisie de football affrontera son homologue libyenne les 13 et 17 novembre, pour le compte des 3e et 4e journées des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2027).

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La sélection tunisienne occupe la 3e place du groupe H avec 2 points, derrière l'Ouganda, l'un des pays hôtes de la phase finale de la CAN, qui compte 4 points, et le Botswana, également crédité de 2 points mais devant la Tunisie à la différence de buts. La Libye ferme la marche avec 1 seul point.

La Tunisie avait entamé les qualifications par un match nul face à l'Ouganda (1-1) lors de la 1re journée, avant de concéder un second nul face au Botswana (2-2) lors de la 2e journée. Les deux rencontres se sont déroulées au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Une seule sélection du groupe H accompagnera l'Ouganda à la phase finale de la CAN-2027.

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